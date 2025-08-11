Alfredo Arias está tranquilo. Si bien reconoce que Junior jugó un muy mal primer tiempo ante Envigado FC, el entrenador asegura que esto es corregible, así como lo hicieron en la etapa complementaria del compromiso en la que pudieron conseguir el empate 1-1 en el estadio Polideportivo Sur.

“Tomamos malas decisiones en el primer tiempo. Es un rival al que a Junior le ha costado en el último tiempo. Algo muestra que este rival es incómodo para Junior y fue incomodo en toda la primera parte. No pudimos crear como lo teníamos pensado y, por contrario, nos desordenamos en un momento que permitió un gol en el que prácticamente entró solo el rival. En el segundo tiempo, con los cambios y la actitud, el equipo lo pudimos llevar a lo que queremos jugar y hacer. No hay que quitarle mérito a un equipo como Envigado que todo el partido corrió y luchó como si hubiese sido una final y así se deben jugar los partidos”, manifestó en rueda de prensa.

“No nos sorprendió, porque Envigado FC viene mostrando buenas cosas en el campeonato. Le ganó de visita a Medellín. Sabíamos que son un equipo joven, pero que tiene a favor que estos jugadores vienen jugando juntos hace mucho tiempo, que tienen un técnico que los conoce desde las formativas. Este es un equipo que te muestra siempre buenas cosas. Nosotros empezamos a cometer errores en la precisión de los pases. En el segundo tiempo fuimos totalmente dominadores del partido. Conquistamos, a los 60 minutos el gol, nos quedaron esos 30 en los que no pudimos hacer el segundo, pero fuimos por él. Debemos analizar el partido para que lo que pasó en el primer tiempo no vuelva a pasar”, complementó.

El estratega explicó también que, si bien no excusa, venían de un desgaste entre semana por el partido de Copa Colombia.

“Nosotros nos jugamos la clasificación hace poco en penales ante un rival contra el que nos pusimos en las cuerdas. Venimos de viajes largos, esas cosas pueden influir, pero en lo que debemos estar claros es que no deben influir. Hubo muchos errores en el primer tiempo, en todas las líneas, principalmente en la imprecisión con la pelota y desorden cuando la tuvimos. En el gol de ellos dejamos un espacio que todavía estamos buscando quién era el que lo cubría”, aseguró.

El DT manifestó que, para él, su equipo viene haciendo una gran labor como visitante en este semestre.

“El fútbol es lo que es y más cuando se habla de puntos. Se ganó un punto porque se iba perdiendo y se pudo empatar. Después quisimos ir por los tres, pero no se pudo. Luego se verá si estos puntos nos harán falta. Hemos ganado en casa y fuera de casa y tenemos dos empates fuera de casa. Hemos jugado cuatro partidos de visita y vamos invicto, es mérito de los muchachos”, comentó.

“Estoy tremendamente agradecido con el equipo, los jugadores, porque en cada partido hemos ido por los tres puntos. Siempre hemos ido por la victoria, nunca nos hemos conformado por uno. En los dos que empatamos, ante Once Caldas y Envigado, fue lo que nos pudimos llevar. Hemos hecho buenas cosas y hemos cometido errores que tenemos que corregir. No nos podemos conformar con lo que hemos hecho, porque esto es un campeonato muy largo”, añadió.

Por último, Alfredo Arias dijo que los cambios no fueron mérito de él, sino de los jugadores por la manera en la que afrontaron el juego.

“Los cambios nunca son méritos míos, son de los jugadores. Enamorado y Castrillón nos dieron banda, profundidad y nos dieron presencia dentro del área, porque Castrillón marcó así, como lo viene haciendo. Es un mérito grande el que han tenido mis jugadores, porque los que están afuera están atentos y saben que tienen que entrar a marcar la diferencia. Siempre depende del jugador, los dos que entraron lo hicieron muy bien”, concluyó.