Un sentimiento único. Eso es lo que refleja Junior en todos sus hinchas, que desde las 12 de la noche de este 7 de agosto empezaron a celebrar por todo lo alto el cumpleaños número 101 de la institución currambera.

En videos registrados en las redes sociales se puede apreciar como muchos fanáticos se dieron cita en diferentes barrios de la ciudad para conmemorar el natalicio del onceno rojiblanco.

A ritmo de canticos y de mucha pólvora se dieron los festejos, que juntaron bastantes seguidores, los cuales se encargaron de compartir todo lo vivido en las distintas redes sociales.

En otras ciudades como Valledupar, también se reunieron muchos hinchas que prendieron muchos juegos artificiales y se vio la alegría de todos los seguidores para conmemorar esta importante fecha.

Este tipo de festejos es algo que se ha venido dando en los últimos años y en 2024, cuando se llegó al centenario, los hinchas también salieron a las calles en gran masa para festejar que se alcanzaban los 100 años, por lo que poco a poco ya se está volviendo una costumbre.

La canción

En marco de la celebración del cumpleaños 101 de Junior, se ha anunciado que el equipo tendrá una nueva canción representativa, la cual fue estrenada este mismo jueves 7 de agosto en las distintas plataformas digitales.

¿Pero quiénes serán los cantantes que participan en esta nueva canción? Están Diego Daza, Peter Manjarrés, Alci Acosta, Checo Acosta y Juan Piña, artistas que han dicho en varias oportunidades que son hinchas del club rojiblanco.

Un video especial

Si bien la fiesta la han puesto principalmente los hinchas con sus celebraciones en las calles, la pólvora que han tirado y los coros que han cantado para festejar el cumpleaños 101, el club también se ha hecho sentir.

🦈🔥Barranquilla no sería la misma sin su Junior.

Y la Costa no sería lo que es sin su escudo,

sin sus colores, sin su esencia.

Porque Junior no representa a un barrio ni a una tribuna…

representa a todo un pueblo que aprendió a vivir con la pasión en la sangre.

Hoy cumplimos… pic.twitter.com/86ESP4CIQP — Junior FC (@JuniorClubSA) August 7, 2025

A las 12 de la madrugada de este 7 de agosto, solo unas horas después que se clasificara a los octavos de final de la Copa Colombia, el onceno currambero puso un emotivo video en sus redes sociales.

En ese video se pueden ver a varias personas hablando acerca de las 10 estrellas de la institución, recordando momentos puntuales de cada uno de esos títulos.

También mencionaron a grandes ídolos en la historia del club como Sebastián Viera, Teófilo Gutiérrez, Carlos Bacca, Carlos Valderrama, Iván René Valenciano, entre otros tantos.

Así se han ido dando uno a uno los festejos de Junior en este su cumpleaños número 101. La fiesta se espera que siga el próximo domingo cuando visite al Envigado FC, a partir de las 3 p. m., en el estadio Polideportivo Sur, por la sexta jornada de la Liga-II, en un partido en el que estrenará su segundo uniforme.