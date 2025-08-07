Teófilo Gutiérrez no ocultó la felicidad que le produce el haber clasificado a una instancia más de la Copa Colombia. El delantero barranquillero reconoció que las cosas se le pudieron duras al equipo, pero resaltó el carácter del grupo para sacar adelante el objetivo en medio de la adversidad.

“La verdad es que fue un rival difícil, que jugó muy bien a la pelota y que, la verdad, nos complicó. Obviamente estaban en su casa, con su gente, pero bueno, creo que sacamos la casta, la jerarquía y gracias a Dios nos llevamos un triunfo a casa. Difícil, como todos los partidos, pero contentos por la clasificación”, afirmó.

‘Teo’ elogió al rival. Aseguró que el partido se complicó por virtud del Huila, pero también porque Junior no supo cerrar el encuentro cuando tuvo la oportunidad de hacerlo.

“¿Por qué se complicó? Porque el rival juega bien, tiene jugadores de buen pie, de categoría. Nosotros hicimos nuestro trabajo, empezamos ganando y después se nos complicó porque quisimos, porque tuvimos varias opciones para liquidar y no lo hicimos. Pero bueno, así es el fútbol. El arquero nuestro tapó dos penaltis y nosotros fuimos más certeros”, manifestó.

🦈⚽“Un rival difícil, que nos complicó, pero sacamos la jerarquía y gracias a Dios nos llevamos un triunfo a casa” Teófilo Gutiérrez, delantero de Junior. pic.twitter.com/v6FDDRctV7 — Win Sports (@WinSportsTV) August 7, 2025

El histórico delantero rojiblanco resaltó la labor que viene haciendo el técnico Alfredo Arias y se mostró feliz por el presente del equipo, líder invicto de la Liga II-2025 y clasificado a la Fase II de la Copa Colombia, donde se medirá ahora al Atlético FC.

¡JUNIOR CLASIFICÓ A OCTAVOS DE FINAL DE #LACOPAxWIN! Teófilo Gutiérrez anotó el quinto penal y el 'Tiburón' ganó 4-2 en penales ante Huila. 🔴⚪🏆⚽🦈 pic.twitter.com/tpSMwFXg32 — Win Sports (@WinSportsTV) August 7, 2025

“Gracias a Dios el profe está haciendo un buen trabajo, los compañeros se están sintiendo muy bien, todos están teniendo protagonismo y las cosas, por el momento, nos están saliendo bien. Eso es lo más importante, porque la hinchada está contenta y los jefes también”, expresó ‘Teo’, que aprovechó la oportunidad para enviarle un mensaje a la afición y al club por la conmemoración de un cumpleaños más.

“Desearle un feliz cumpleaños al Junior, a su gente y a Barranquilla. Ya son 101 años de rica historia”, concluyó.