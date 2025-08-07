Está imparable. Cada vez se ve mejor. José Quintana no se cansa de agrandar su nombre en el mejor béisbol del mundo. Este miércoles volvió a destacarse en el triunfo 5-4 de su novena, Cerveceros de Milwaukee, ante los Bravos de Atlanta.

Leer también: Barcelona, PSG, Chelsea y Liverpool, los favoritos a ganar el premio a mejor equipo del mundo

El serpentinero colombiano, que tuvo su apertura número 17 de la temporada, se adjudicó su noveno triunfo, el cual permitió a su equipo seguir en lo más alto de la División Central de la Liga Nacional.

En el Truist Park, casa de la novena de Atlanta, y frente a 30,964 aficionados, el ‘Zurdo de Oro de Colombia’ brilló sobre la lomita y mostró lo mejor de su repertorio ante todos los bateadores que se enfrentó.

El oriundo de Arjona, Bolívar, pero criado y hecho beisbolista en Barranquilla, trabajó durante seis capítulos completos. Permitió siete imparables, le anotaron tres carreras limpias, una de ellas por jonrón, no dio boletos y propinó siete ponches en total.

Leer más: Luis Enrique, el gran candidato a ganar el premio al mejor entrenador del mundo

Utilizó 93 lanzamientos de los cuales 64 fueron strikes y su efectividad quedó en 3.57. Así se pudo adjudicar su novena victoria de la campaña, en la que tiene solo cuatro derrotas y en la que también se ha ido sin decisión en varias oportunidades.

José Quintana lleva un total de 93.1 innings lanzados en el año, le han dado 90 hits, le han anotado 44 carreras, 13 de ellas por cuadrangulares. Ha concedido 35 boletos y ha ponchado a 66 rivales.

En el juego, el abridor diestro Spencer Strider fue quien cargó con la derrota. Trabajó cuatro entradas y dos tercios y concedió 11 imparables, le anotaron cinco rayitas (dos por jonrón), dio un boleto y ponchó a seis rivales.

Leer también: Mbappé, Lamine Yamal, Raphinha y Dembelé, los candidatos a ganar el Balón de Oro en una lista que domina el PSG

En la ofensiva se destacó para la novena del colombiano Blake Perkins, quien se fue de 5-3, con dos anotadas, dos impulsadas y un ponche. Isaac Collins también tuvo un buen rendimiento con un 4-3, con una anotada y un boleto recibido.

Con este triunfo, los Cerveceros de Milwaukee alcanzaron las 70 victorias y las 44 derrotas en la campaña. Actualmente son líderes de la División Central de la Liga Nacional con una ventaja de cuatro juegos con los Cachorros de Chicago.