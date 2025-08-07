El entrenador español del París Saint-Germain, Luis Enrique Martínez, figura como el gran favorito para conseguir el premio Cruyff al mejor entrenador de la pasada temporada, al que también aspira el alemán del Barcelona Hansi Flick, anunciaron este jueves los organizadores.

Junto a ellos, el entrenador italiano del Nápoles, Antonio Conte, su compatriota del Chelsea Enzo Maresca y el neerlandés del Liverpool Arne Slot, completan la lista de aspirantes a un premio que el año pasado fue bautizado con el nombre del ex técnico del Barcelona y que será entregado por segunda vez el 22 de septiembre en una gala en París.

Entre los cinco candidatos no figura ninguno de los del año pasado, cuando fue galardonado el italiano, entonces del Real Madrid, Carlo Ancelotti, que figuraba junto a los españoles Xabi Alonso, Luis de la Fuente y Pep Guardiola, además del argentino Lionel Scaloni y del italiano Gian Piero Gasperini.

En esta edición, Luis Enrique, de 55 años, aparece como el principal favorito, gracias a su triunfo en la Liga de Campeones y su doblete nacional, liga y Copa, pero también por haber sabido construir un equipo con una identidad muy marcada.

El único punto negro de su temporada fue la final del Mundial de Clubes perdida contra el Chelsea de Maresca, que a sus 45 años sumó entonces su segundo trofeo de la temporada, junto a la Liga Conferencia, además de marcar el regreso de su equipo a la élite del fútbol inglés.

Slot tenía la difícil tarea de ocuparse de la pesada herencia de Jurgen Klopp en el Liverpool y lo consiguió levantando el vigésimo trofeo de campeón de los Reds, algo similar a lo logrado por Conte en el Nápoles y por Flick en el Barcelona.

El técnico alemán, el más veterano de los candidatos (60 años), sumó además la Copa y la Supercopa y se quedó a las puertas de la final de la Liga de Campeones, dando la vuelta a una tendencia negativa que gangrenaba al club catalán en los últimos años.