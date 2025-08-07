La española Vicky López, la paraguaya Claudia Martínez Ovando y la colombiana Linda Caicedo figuran entre las candidatas al trofeo Kopa, el Balón de Oro de menos de 21 años, desvelado este jueves por los organizadores.

Junto a ellas tres optan al galardón, que será atribuido el próximo 22 de septiembre en una ceremonia en París, la inglesa Michelle Agyemang y la neerlandesa Wieke Kaptein.

Será la primera vez que la revista France Footbal, creadora en 1956 del Balón de Oro, otorgue el trofeo Kopa femenino, una distinción que se entrega a los jugadores jóvenes desde 2018, cuando lo ganó el francés Kylian Mbappé, y que el año pasado recayó en el español Lamine Yamal.

La selección de cinco candidatas, efectuada con los votos de la redacción de France Football y L’Équipe, incluye a una Martínez Ovando, delantera del Club Olimpia, que fue la máxima goleadora de la pasada Copa América, pese a sus 17 años.

Finalista de aquella competición, Colombia ha conseguido colar en la lista a su estrella, Linda Caicedo, de 20 años, uno de los baluartes del Real Madrid, que el año pasado acabó novena en la clasificación del Balón de Oro.

El Barcelona estará representado por Vicky López, que a sus 19 años se ha hecho un hueco titular en uno de los equipos más laureados de los últimos años, pero también en la selección que alcanzó la final de la pasada Eurocopa.

Una competición en la que brilló Agyemang, estrella de la Inglaterra campeona, elegida mejor joven de la competición y que también ha sabido brillar en el Brighton, donde juega cedida por el Arsenal.

Kaptein, de 19 años, es la única centrocampista de la lista, una jugadora consolidada en el Chelsea, con el que ganó tres títulos, Liga, Copa y Copa de la Liga.