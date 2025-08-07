Luis Fernando Muriel volvió a brillar con luz propia en una actuación que no se veía desde hacía tiempo. Este miércoles, el delantero atlanticense fue protagonista absoluto en el duelo entre Orlando City y Necaxa, correspondiente a la Leagues Cup 2025. En menos de 15 minutos, el colombiano transformó la ofensiva de su equipo y, con tres goles, encaminó la clasificación de los suyos hacia los cuartos de final del torneo.

MURIEL HEADS IT HOME PT. 1 pic.twitter.com/BBlX5IHbKC — Orlando City SC (@OrlandoCitySC) August 6, 2025

Su primer tanto llegó al minuto 35, tras una acción individual que evidenció su potencia y habilidad. Apenas dos minutos después, volvió a aparecer para ampliar la ventaja, y ya en el tiempo añadido de la primera parte, selló su triplete con un gol al 45+1.

El dorsal ‘9’ del conjunto morado rompió así una sequía goleadora que se había prolongado por casi tres meses. Su reencuentro con el gol fue celebrado efusivamente por sus compañeros, quienes reconocieron el peso de su actuación en una noche clave para las aspiraciones del club.

MURIEL HEADS IT HOME PT. 2 pic.twitter.com/V1VmJuVJAQ — Orlando City SC (@OrlandoCitySC) August 6, 2025

La actuación del colombiano no pasó desapercibida. La página oficial de la Major League Soccer destacó lo sucedido con frases como “Un hat-trick de Luis Muriel” y resaltó el dominio del equipo: “@Orlando City SC en la primera mitad eleva su ventaja a CUATRO”.

Además, Muriel se convirtió en el primer jugador en conseguir un triplete en la presente edición de la Leagues Cup, hecho que también fue subrayado por la MLS con la publicación: “Consigue el primer hat-trick de Leagues Cup 2025”.

MURIEL HAT TRICK 🚨 MURIEL HAT TRICK 🚨 MURIEL HAT TRICK 🚨 pic.twitter.com/SYcbyvhWHG — Orlando City SC (@OrlandoCitySC) August 7, 2025

Más allá de los números, su rendimiento envió un mensaje claro al próximo rival de Orlando City: el Inter Miami. Este domingo, en el regreso de la Major League Soccer, se disputará una nueva edición del ‘Clásico del Sol’ y Muriel buscará volver a marcarle a ‘las Garzas’, como lo hizo el pasado 18 de mayo, en su última anotación antes del partido contra Necaxa.