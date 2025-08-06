A los puños terminó el partido amistoso entre el Real Betis de España y el Como de Italia, disputado este miércoles en el marco de la pretemporada europea. El encuentro, que debía ser una simple preparación para ambos clubes, se transformó en un escenario de tensión y violencia en el que incluso se vio involucrado el colombiano Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández, actual delantero del conjunto bético.

El conflicto estalló tras un fuerte cruce entre el mediocampista del Betis, Pablo Fornals, y su homólogo del Como, Maximo Perrone. En las imágenes difundidas en redes sociales, se aprecia cómo el intercambio verbal sube de tono hasta que Fornals lanza un puñetazo que impacta directamente en el rostro de su rival. A partir de ese momento, se desató una trifulca generalizada entre los jugadores de ambos equipos.

En medio del altercado, el ‘Cucho’ Hernández apareció en escena junto a otros compañeros del Betis. El colombiano arremetió contra Perrone y lanzó un golpe que, aunque iba dirigido al jugador del Como, terminó impactando a otro futbolista. La situación escaló rápidamente con empujones, gritos, manotazos y la participación casi total de ambos planteles, incluidos cuerpos técnicos y personal del club.

El árbitro del encuentro, Palomares Gutiérrez, intentó poner orden mostrando dos tarjetas rojas: una para Perrone y otra inicialmente asignada a Héctor Bellerín. También sancionó con amarilla a Cutrone y Lo Celso. La tensión fue tal que incluso se vio al director deportivo del Betis, Manu Fajardo, ingresando al terreno, al igual que los entrenadores Manuel Pellegrini y Cesc Fàbregas, quienes protagonizaron un breve pero tenso intercambio. El primer tiempo finalizó antes de lo programado.

Así acabó el amistoso entre el Real Betis y el Como… 🥊 😱



🤦🏻‍♂️Insólito el golpe del Cucho Hernández a su compañero Natan. pic.twitter.com/jxdlp0CNoK — Conexión Deportiva (@CDeportivaES) August 6, 2025

Durante el entretiempo, el colegiado corrigió su decisión respecto a la expulsión del Betis: retiró la tarjeta roja a Bellerín y la asignó correctamente a Fornals. De este modo, el segundo tiempo comenzó con ambos equipos en igualdad numérica, aunque con diez jugadores cada uno.

En lo deportivo, el encuentro no fue menos intenso. El Como se fue arriba 2-0 con goles de Assane Diao y Lucas Da Cunha, y aunque el Betis reaccionó con anotaciones de Isco al minuto 55 y Junior al 62, no logró sostener el empate. Ya en tiempo de adición, Ivan Azón selló el 3-2 definitivo a favor del club italiano, que celebró con euforia un triunfo inesperado por la manera en que se desarrolló el juego.

Cabe destacar que el otro colombiano del Real Betis, el mediocampista Nelson Deossa, no fue tenido en cuenta para este compromiso y ni siquiera apareció en el banco de suplentes.