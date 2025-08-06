Gratis. Gratuito. ‘Al gratín’. Llámelo como quiera, pero lo importante es que no le toca pagar ni un solo peso para ver buen tenis en Barranquilla. Este domingo se inicia el Challenger 75 Kia Open, torneo de tenistas profesionales que buscan ascender en el ranking de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP), y el ingreso es libre. Apenas se requiere descargar las entradas a través de la aplicación Fanki.

La competencia se realizará en el Complejo Distrital de Raquetas (carrera 100 # 52–104, detrás del Buenavista 2), con la presencia de jugadores escalafonadas entre los puestos 100 y 400 de la clasificación ATP.

“Tendremos a tenistas provenientes de más de 20 países compitiendo por los 75 puntos ATP y por los 100 mil dólares de premios que entrega el torneo. Ya tenemos la lista de jugadores y hay algunos que han sido 20 del mundo y 80 del mundo, tenemos cuatro o cinco jugadores de ese nivel, y a todos los mejores tenistas colombianos. Así que tenemos la oportunidad de ver a grandes tenistas del mundo previo al Abierto de los Estados Unidos”, expresó Jhan Fontalvo, promotor y director del certamen que es respaldado por la Alcaldía de Barranquilla.

Fontalvo aseguró que el francés Adrián Mannarino, que en enero de 2024 alcanzó a estar en el puesto 17 del ranking y actualmente es número 94, participará en el Challenger de la capital del Atlántico. Sin embargo, el tenista galo se clasificó ayer, a través del ‘qualy’, al cuadro principal del Masters de Cincinnati. Su arribo seguramente dependerá de sus resultados en Estados Unidos.

Mannarino, con amplia experiencia en torneos de Grand Slam y con cinco títulos ATP, sería la siembra número uno de la competición.

Un par de veteranos como el australiano Bernard Tomic, que en 2016 alcanzó a ubicarse en la décimo séptima posición del escalafón; y el argentino Facundo Bagnis, que logró instalarse en quincuagésima quinta casilla del mundo, también entrarán en acción.

“Pero también tenemos a aquellos que apenas están empezando a asomarse en el ranking, y a los mejores colombianos que vienen detrás de (Nicolás) Mejía y (Daniel) Galán”, apuntó Fontalvo refiriéndose a Miguel Tobón Jr. Johan Rodríguez, Samuel Linde y Samuel Heredia.

Así mismo Adria Soriano, tenista nacido en Barcelona, España, pero de madre bumanguesa, ubicado en el puesto 308 del ranking y que hace parte del equipo colombiano de Copa Davis.

“Los juegos comenzarán a las 2 p.m. y terminarán a las 8:30 p. m., aproximadamente. Tendremos un partido principal siempre en horario nocturno”, anunció Fontalvo.

La presentación del Challenger 75 Kia Open se realizó este miércoles, en la mañana, en el hotel Barranquilla Plaza, con la asistencia de Iván Urquijo, director de Indeportes; Daniel Trujillo, secretario de Deportes del Distrito; Jorge Isaza, presidente de la Liga de Tenis del Atlántico; el español Ricardo Sánchez, director del equipo Colsanitas; y su pupilo Samuel Linde.

El clasificatorio se jugará entre domingo y lunes. La disputa del cuadro principal empieza el lunes. La final es el sábado 16 de agosto.