El Barcelona masculino figura entre los cinco candidatos al mejor club del año en la gala del Balón de Oro, junto al PSG, Botafogo, Chelsea y Liverpool, indicaron este jueves los organizadores.

En la gala que tendrá lugar el próximo 22 de septiembre en París, el equipo francés figurará como gran favorito, gracias a su victoria en la Liga de Campeones, la primera en la historia del club, pero también su doblete nacional, su décima tercera Liga, la cuarta consecutiva, y su décima sexta Copa de Francia.

Su único punto negro la derrota en la final del Mundial de Clubes contra el Chelsea, que además ganó la Liga Conferencia y acabó cuarto de la Premier, tras años alejado de los mejores en su liga doméstica.

Un campeonato que se apuntó el Liverpool por vigésima vez, la primera desde 2020 y que firmó un gran arranque de la Liga de Campeones, antes de cruzarse en octavos con el intratable PSG.

El Barça de Flick llegó más lejos en Europa, se quedó a unos pocos minutos de la final de la Liga de Campeones, pero se consoló con tres títulos nacionales, Liga, Copa y Supercopa.

El Botafogo, por su parte, consiguió la primera Copa Libertadores de su historia y su tercer título nacional de la mano del portugués Renato Paiva, antes de ceder el testigo a Davide Ancelotti, que compatibilizará el cargo con el adjunto de su padre Carlo en la selección de Brasil.