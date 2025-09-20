Mediante el Decreto 190 del 19 de septiembre de 2025, en el municipio de Becerril se adoptaron medidas de seguridad tras el asesinato del exconcejal Ronny Andrés Vargas, en cuyo crimen también resultó gravemente herido su hermano, Kendry Vargas.

En este sentido, declararon tres días de duelo, honores y símbolos durante dicho tiempo. La bandera del municipio ondeará a media asta en todas las entidades públicas.

Asimismo en la realización del consejo extraordinario de seguridad, se dispuso ofrecer hasta 30 millones de pesos, de recompensa para recopilar información que conduzca con el paradero de los responsables.

“La administración municipal en coordinación con la fuerza pública desplegará refuerzos de patrullajes preventivos y puestos de control en zonas críticas. Incremento de operativos de registro y control en establecimientos abiertos al público. Canales de denuncia directa y segura para la ciudadanía. Acciones pedagógicas de cultura ciudadana orientas al respecto por la vida y la convivencia pacífica”, se lee en apartes del Decreto.

El asesinato del exconcejal, actual comerciante de licores y creador de contenido en redes sociales, principalmente de temas políticos y de superación personal, sucedió el pasado jueves cuando estaba ultimando detalles de un concierto para la celebración de Amor y Amistad, en un bar que administraba. Hasta ese lugar llegaron sujetos motorizados y sin mediar palabras le dispararon.