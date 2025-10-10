Diego Londoño, el colombiano que llevaba dos años desaparecido y fue hallado hace unas semanas en Ecuador gracias a un video que una usuaria de TikTok publicó, reapareció en redes sociales con importante cambio de imagen.

Todo surgió a partir de un video que compartió la empresaria Amy Solano en la red social, en el que se le ve grabándose en un espejo dentro de su tienda de ropa. De repente, a sus espaldas, pero fuera del local comercial, aparece un hombre en aparente condición de calle y ambos se sonríen a través del espejo.

La mujer explicó que al principio se asustó, pero luego no pudo contener su risa, pues ese hombre le había sonreído también. Después, compartió el video en redes sociales con la canción ‘Día de suerte’ de Alejandra Guzmán.

@amysolanogutierrez Yo quería hacer un video del nuevo pantalón Elisa de Rafaela Ecuador pero Dios tenía otros planes… ♬ sonido original - LetrasLove21 ❤️

Rápidamente el video se hizo viral y muchas personas comentaron que pudo tratarse de un ‘flechazo’ o amor a primera vista, por la manera en que se dio el encuentro de miradas.

Sin embargo, el comentario que más llamó la atención fue el de Marta Londoño, quien aseguró que ese hombre era su hermano, Diego Londoño, de nacionalidad colombiana y desaparecido desde hace dos años.

Amy Solano indicó en videos posteriores que le llamó la atención la historia y el clamor de los familiares para que por favor lo encontrara. Ella explicó que no solía hacer este tipo de cosas, pero sí iba a hacer todo lo posible para encontrarlo y ponerlo en comunicación con su familia.

Los familiares han contado que Diego Londoño es oriundo de Yarumal, Antioquia; tiene 41 años y al parecer padece de demencia senil. Es profesor de música y filosofía; y habla tres idiomas: alemán, inglés e italiano.

En entrevista con un medio ecuatoriano, un familiar de Diego Londoño indicó que no es violento y disfruta viajar. Tiene dos hijos, uno en Colombia y otra en Alemania.

“Súper intelectual, mantiene enterado del mundo, es muy estudiado. Él ha viajado, conoce medio mundo. Se conoce todo América, del norte al sur, él ha viajado mucho. A pesar de su enfermedad, no es una persona agresiva, es un tipo culto, caballeroso, amable, servicial, te habla de todo”, detalló.

Reaparece Diego Londoño

El pasado miércoles 8 de octubre la empresaria Amy Solano publicó un nuevo video junto a Diego Londoño en TikTok, recreando la misma escena del que se viralizó semanas atrás y confirmando que sí lo había buscado a raíz de la petición de la familia del hombre.

En la nueva grabación el colombiano luce muy diferente físicamente, pues se cortó el cabello y la barba, y llevaba ropa limpia puesta.

“Llegó el día de suerte. Diego está muy bien y listo para seguir caminando por el mundo”, escribió Solano en la descripción del video.

@amysolanogutierrez Llegó el día de suerte. ✨ Diego está muy bien y listo para seguir caminando por el mundo. ♬ sonido original - LetrasLove21 ❤️

Amy Solano se propuso encontrar a Diego Londoño tras conocer su historia de vida y viajó hasta Perú, donde lo habían visto recientemente, para lograr que se pusiera en contacto con sus familiares en Colombia.