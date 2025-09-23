El pasado 17 de septiembre fueron hallados los cuerpos de dos hombres en el municipio de Ocotlán en el Estado de México.

Luz Adriana Camargo ordenó retirar a fiscal de apoyo en caso de Nicolás Petro

Las claves del discurso del presidente Petro desde Nueva York: arremetió contra la ONU, Trump y los combustibles fósiles

Hallan cuerpo de una joven de 25 años reportada como desaparecida: buscan a su pareja para esclarecer el crimen

Esto prendió las alarmas de las autoridades quienes el pasado fin de semana recibieron la noticia de la desaparición de los artistas colombianos B-King y Regio Clown.

Luego del reconocimiento de los cuerpos por parte de sus familiares el pasado lunes 22 de septiembre se oficializó la noticia de la muerte del DJ y el cantante.

Autoridades México El cantante B King estaba desaparecido desde el martes 16 de septiembre

Durante la búsqueda de los hombres, la expareja de B-King, la DJ Marcela Reyes, le pidió ayuda al presidente Gustavo Petro a través de sus redes sociales, para que por favor los encontraran.

Sin embargo, después de conocerse la triste noticia, Marcela se pronunció: “Hoy me cuesta encontrar las palabras. Estoy devastada. En medio de un mundo lleno de ruido, me encuentro enfrentando un dolor tan inmenso que no tiene palabras. Mientras allá afuera la vida continúa, llena de señalamientos injustos, yo cargo con una serie de situaciones difíciles, y solo encuentro refugio y consuelo en Dios”.

Instagram marcelareyes Marcela Reyes pidió ayuda al presidente para encontrar a su expareja BKIng

Reyes también indicó que se queda con los recuerdos de los siete años que estuvieron juntos. “Llenos de recuerdos imborrables que no solo llevo en mi corazón, sino también mi hijo Valentino, quien creció junto a Bayron y guarda en su memoria momentos que solo sabemos nosotros”.

“Hoy solo le ruego a Dios que lo reciba en sus brazos, que le dé descanso eterno y que derrame fortaleza sobre su mamá, su hermana y toda su familia. Que puedan sentir paz en medio del dolor, y que el amor que Bayron dejó siga siendo una luz en este mundo tan oscuro”, escribió.

Instagram marcelareyes Marcela Reyes destrozada por la muerte de su expareja B-King

Por ahora, las autoridades de México no han informado el móvil del crimen. Solamente informaron que los cuerpos fueron encontrados con una nota de La Nueva Familia Michoacán, que es una estructura criminal mexicana que está involucrada en narcotráfico, terrorismo, secuestro y asesinatos.

Marcela Reyes denuncia amenazas en contra de su hijo tras la muerte de B-King

Marcela Reyes y B-King tuvieron siete años de relación sentimental. Sin embargo decidieron terminar en buenos términos.

Pero, hace unos meses el propio cantante publicó un video en donde informó que estaba recibiendo amenazas de muerte, y hacia responsable a Reyes por lo que le sucediera.

🇨🇴 Marcela Reyes 🚨

En un vídeo, el cantante colombiano asesinado en México 🇲🇽, B-King 🎙️había responsabilizado a su ex pareja si algo le sucedía a él o a alguno de sus familiares 😯🤔. pic.twitter.com/JZLVYvbN5K pic.twitter.com/yklsvwGO9h — NotiCancha (@porqueTcol) September 23, 2025

Los usuarios hicieron otra vez público el video por la desaparición del artista de 31 años, alegando que la DJ hubiese estado detrás del suceso.

Sin embargo, Marcela ha declarado que no tiene nada que ver con esa situación y que está recibiendo amenazas en contra de su hijo.

Petro asegura que interpondrán una denuncia en su contra desde Estados Unidos

“Sé de dónde provienen estas amenazas, y sé cuál es su intención realmente. Pero todo siempre sale a la luz. Estoy esperando no en mi tiempo, sino en el tiempo de Dios”, escribió en sus historias de Instagram.