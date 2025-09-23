Por medio de una publicación en su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro insistió en que se interpondrá en su contra una denuncia desde Estados Unidos e invitó al pueblo colombiano a “defender la democracia”.

Leer también: Petro acusa a la ONU de ser “cómplice” de la “fracasada” política antidrogas de EE. UU.

“Cómo había ya dicho y a mansalva, mañana el Hidalgo y sus aliados golpistas, me ponen una demanda contra mí, en los EEUU”, se lee en la primera parte del trino del presidente. Hay que recordar que no es la primera vez que el mandatario usa la palabra Hidalgo, en relación al excanciller Álvaro Leyva.

“Le solicito al pueblo colombiano si llegarán a cometer semejante villanía, y tuviera problemas, no dudar en alzarse. No sé debe permitir la tiranía, los deseos de los corruptos y asesinos del pueblo no se impondrán”, también publicó el jefe de Estado.

Incluso dio instrucciones para una convocatoria, con el sitio incluido: “Si no pasa nada que lamentar, vamos a reunirnos en la gran plaza de Murillo, en la ciudad de Ibagué a demostrar que hay un pueblo que lucha por la Democracia, por la Dignidad y la Independencia nacional, por la Vida y por su poder Constituyente. Que todo el Tolima vibre con el bunde de mi patria. Nos veremos en Ibagué a preparar la movilización por la Democracia y el Poder Constituyente”.

Y cerró la publicación: “Libertad o muerte”.

La publicación la acompañó con la portada del libro denominado ‘Hacia la Independencia. De la Colonia a la República: Derechos, multitudes y revolución’, del autor Ricardo Sánchez Ángel.

Esta portada tiene una ilustración de la bandera de la llamada ‘guerra a muerte’, un símbolo histórico que los independentistas utilizaron durante la Campaña Admirable de 1813.

En una publicación anterior, el presidente le respondió a Leyva, luego de que este reiterara su acusación de presunta adicción y de ausencias injustificadas en compromisos internacionales.

“El Hidalgo estafador de gringos y de la extrema derecha y los golpistas, quiere tumbar al presidente porque le quitó el negocio de Thomas and Greg”, publicó el presidente.

Importante: “Está subordinada al deseo político”: Presidente Petro arremete contra la fiscal del caso de Nicolás Petro

También se refirió a un caso en particular, en el cual Leyva señala un supuesto episodio ocurrido en Santiago de Chile.

“Dice el Hidalgo, que salí borracho entre meseros y ni siquiera muestra video alguno, y la prensa silencia a los otros comensales que saben que con una botella para diez no se emborracha nadie y que salí muy bien del restaurante, pero resulta que yo mismo no pasó de una o dos copas de cerveza o de vino, y nada más, porque no puedo tomar tragos fuertes, o en demasía, porque el dolor de mi gastritis y de las secuelas de la operación que me hicieron en la Habana, es tan grande que no me lo permite mi organismo, así quisiera”, publicó Petro.