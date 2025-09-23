El presidente Gustavo Petro arremetió contra la fiscal Lucy Laborde, quien lleva el proceso contra Nicolás Petro, luego de la carta enviada a la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, en la que pedía respeto a su autonomía e independencia en la investigación que adelanta contra el hijo del mandatario.

A través de un extenso trino, el jefe de Estado señaló que la fiscal Laborde no tiene autonomía, supuestamente por entregar la información reservada de la fiscalía a la candidata presidencial Vicky Dávila.

“Laborde está subordinada al deseo político de Victoria Dávila y por tanto de la oposición. Ya condenó la prensa a mi hijo, y presiona la condena judicial, sedienta de venganza y deseosa que sus dueños del gran capital vuelvan a gobernar a Colombia para ordeñarla, mientras dejan matar a sus hijos. Laborde obedece esos deseos.”, dijo el mandatario.

“Laborde no es juez ni investigadora neutral, se demuestra simplemente mirando las fechas del anuncio de Victoria con logo de campaña, y la hora, muchas horas después, del actuar de los funcionarios de Laborde cumpliendo lo anunciado.”, agregó.

Además, hizo referencia a la carta enviada por Laborde a la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo. En la misiva, Laborde denuncia la designación de María Isabel Ramírez como fiscal de apoyo en el proceso que enfrenta Nicolás Petro por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos, puede afectar su independencia y autonomía frente al proceso.

“La fiscal Laborde ataca a su jefe administrativo porque quiere evitar que la quiten, para seguir cumpliéndole a Victoria y a quienes desean como ella, ganar una campaña sobre la base de la injusticia con mi hijo. Dije que no hablaría sobre el caso de mi hijo, pero no puedo callar cuando veo que una fiscal del caso ha convertido el proceso en un festín de la oposición.”, manifestó.

Y agregó: “Quieren cárcel para mi hijo, así sus conductas no se ajusten a los delitos que se le imputan, quieren vengarse con mi hijo del carcelazo y condena de Uribe. Quieren condenarlo porque desean condenarme. Cree que con mi hijo en la cárcel, el pueblo progresista votará de nuevo por sus verdugos, muchos de los cuales no investigan, algunos fiscales amigos de la mafia que les borran sus nombres de los expedientes de sus asesinatos. Quieren condenar a mi hijo para condenar a su padre y para que el pueblo de nuevo adormezca”.

El mandatario también se refirió al fiscal Burgos y señaló de dejar impune el caso de asesinato del fiscal paraguayo Pecci.

“La fiscal de mi hijo no es autónoma, no por su jefe la fiscal general, sino porque está subordinada a Victoria y su fuente: el fiscal Burgos, el mismo que dejó impune al narco Marset, al borrar su nombre del proceso del asesinato del fiscal Pecci en Cartagena, y el mismo que obedece a Marta Mancera, la exfiscal general, quien es investigada por sus extraños vínculos con funcionarios de la fiscalía algunos que dirigen el narcotráfico en el puerto de Buenaventura en asocio con los amigos de Marset , el que fue borrado de los expedientes del asesinato del fiscal Pecci. Yo no interfiero en el proceso de mi hijo, pero tengo todo el derecho de denunciar, cuando se rompe el debido derecho, el estado de derecho en el caso de mi hijo.”, puntualizó.