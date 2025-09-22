Luego de que la Fiscalía anunciara la designación de María Isabel Ramírez como fiscal de apoyo en el proceso que enfrenta Nicolás Petro por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos, el cual está en el despacho de la funcionaria Lucy Laborde, esta envió una dura carta a la jefe del ente acusador, Luz Adriana Camargo.

Fiscalía designa fiscal de apoyo en caso contra Nicolás Petro por lavado de activos

En la misiva denuncia que estas actuaciones pueden afectar su independencia y autonomía frente al proceso.

"No requiero apoyo, asesoría ni orientación en dicho aspecto, por lo tanto no se evidencia situación alguna que prevea la ‘necesidad de hacer efectivos los principios de celeridad, objetividad, oportunidad, eficacia y eficiencia en la administración de justicia, garantizar el debido proceso y los derechos de quienes a cualquier título intervienen en el proceso penal’ como reza la resolución", señaló Laborde en la misiva.

Asimismo, cuestionó la decisión de la entidad y pidió respuestas de por qué se asignó a un fiscal de apoyo, cuando este no fue solicitado por su despacho, argumentando que una decisión como esta afecta su autonomía e independencia.

“Solicito se me informe cuál es la finalidad y alcance de la designación de un fiscal de apoyo, teniendo en cuenta que no fue solicitada por mi despacho ni se advierten causales que lo justifiquen”, señala la fiscal en la misiva, cuestionando, además, por qué esta medida se da luego de solicitar audiencia de imputación y medida de aseguramiento ante juez con función de control de garantías.

Además, pidió que se precise cuál es el propósito de las reuniones intrainstitucionales convocadas antes de la audiencia de imputación, “en las que se aborda información propia de la investigación a mi cargo”.

En la misiva también pidió explicaciones de por qué se solicitó la audiencia de imputación, “no se corre traslado a este despacho de las peticiones o solicitudes de la defensa, por el contrario, se ocultan y se responden de forma subrepticia por parte de la Delegada para las Finanzas Criminales, la Directora Contra el Lavado de Activos y la Fiscal de apoyo que ha sido impuesta”.

¿Cuáles fueron los motivos?

Según se informó en su momento, la decisión de asignar a María Isabel Ramírez como fiscal de apoyo en el proceso contra Nicolás Petro responde a una combinación de factores administrativos y operativos dentro de la Fiscalía General de la Nación.

Según la resolución número 33 del 8 de septiembre, la Delegada para las Finanzas Criminales, en coordinación con la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos, consideró necesario reforzar el equipo que lidera la fiscal Lucy Laborde.