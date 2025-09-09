La Fiscalía General de la Nación anunció la designación de María Isabel Ramírez como fiscal de apoyo en el proceso que enfrenta Nicolás Petro por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos. La decisión busca fortalecer el equipo liderado por la fiscal Lucy Laborde.

Según la Resolución No. 33, expedida por la Delegada para las Finanzas Criminales, Aura Liliana Trujillo, María Isabel Ramírez tendrá como función brindar acompañamiento, orientación y asesoría jurídica al equipo que investiga el caso radicado bajo el No. 110016010000202300001.

La medida se enmarca en las facultades de la Fiscalía para garantizar eficiencia y celeridad en los procesos, aprovechando al máximo los recursos humanos y técnicos disponibles.

¿Por qué se designó una fiscal de apoyo en el caso de Nicolás Petro?

La decisión de asignar a María Isabel Ramírez como fiscal de apoyo en el proceso contra Nicolás Petro responde a una combinación de factores administrativos y operativos dentro de la Fiscalía General de la Nación. Según la resolución número 33 del 8 de septiembre, la Delegada para las Finanzas Criminales, en coordinación con la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos, consideró necesario reforzar el equipo que lidera la fiscal Lucy Laborde.

El documento oficial señala que la medida busca garantizar “acompañamiento, orientación y asesoría jurídica” en un momento de suma importancia del proceso. Además, la designación se sustenta en la disponibilidad de personal y en las altas cargas laborales de varios despachos de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos.

La Fiscalía precisó además que la decisión responde a la necesidad de hacer efectivos los principios de celeridad, objetividad, oportunidad, eficacia y eficiencia en la administración de justicia, así como de proteger el debido proceso y los derechos de los involucrados.

Funciones de la fiscal designada

Ramírez, Fiscal Delegado ante Jueces Penales de Circuito Especializado, se encargará de apoyar a la Fiscalía 3 de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos. Entre sus responsabilidades se destacan:

Asesorar jurídicamente a la fiscal principal en audiencias y diligencias.

Garantizar el cumplimiento de los procedimientos establecidos en la Ley 906 de 2004 y las resoluciones internas de la Fiscalía.

Coordinar con otros despachos de la Delegada para las Finanzas Criminales para asegurar un manejo armónico del proceso.

Marco legal de la decisión

La Fiscalía General de la Nación tiene la competencia constitucional de adelantar investigaciones penales cuando existen indicios suficientes de delitos. En este caso, el proceso contra Nicolás Petro se centra en presuntas irregularidades financieras que incluyen enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

De acuerdo con los decretos que regulan la estructura de la Fiscalía, la Delegada para las Finanzas Criminales coordina investigaciones en materia económica y financiera, incluyendo financiación del terrorismo, criminalidad bursátil y tributaria, así como extinción del derecho de dominio.

Además, los manuales internos de funciones establecen que los fiscales delegados pueden ser destacados en investigaciones y audiencias para garantizar la correcta aplicación de la ley y la adecuada gestión del personal en los despachos especializados.