La Asociación de Sociedades Científicas advirtió este martes en un comunicado que no se necesita la reforma a la ley de talento humano en salud que se propone en el Congreso.

El gremio de la salud le envió una misiva al respecto a la representante Olga Lucía Velázquez Nieto, de la Alianza Verde, perteneciente a la Comisión Cuarta de la Cámara, quien convocó a unas mesas técnicas para armar un proyecto con el fin de reformar la Ley 1164 de 2007 de Talento Humano en Salud.

La idea, se lee, es “decirle que esta Ley no necesita reforma alguna”.

El presidente del gremio, médico intensivista y emergenciólogo, Agamenón Quintero, sostuvo que “es evidente que los pilares de la propuesta inicial de la representante consistente en puntos como la implementación de programas de salud mental, contratación y condiciones del talento humano en salud y planificación territorial, entre otros, ya se encuentran incluidos en el ordenamiento legislativo nacional, algunos en la misma ley 1164 de 2007 y otros en normas, incluidas en las recientes leyes 2460 y 2466 de 2025”.

