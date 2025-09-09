Compartir:
Por:  Redacción País

La Asociación de Sociedades Científicas advirtió este martes en un comunicado que no se necesita la reforma a la ley de talento humano en salud que se propone en el Congreso.

Leer también: Benedetti dice que Petro tenía que autorizar el viaje a Estados Unidos de los alcaldes de Medellín y Cali

El gremio de la salud le envió una misiva al respecto a la representante Olga Lucía Velázquez Nieto, de la Alianza Verde, perteneciente a la Comisión Cuarta de la Cámara, quien convocó a unas mesas técnicas para armar un proyecto con el fin de reformar la Ley 1164 de 2007 de Talento Humano en Salud.

Especialistas médicos exigen a Petro rectificar señalamientos contra ellos

La idea, se lee, es “decirle que esta Ley no necesita reforma alguna”.

El presidente del gremio, médico intensivista y emergenciólogo, Agamenón Quintero, sostuvo que “es evidente que los pilares de la propuesta inicial de la representante consistente en puntos como la implementación de programas de salud mental, contratación y condiciones del talento humano en salud y planificación territorial, entre otros, ya se encuentran incluidos en el ordenamiento legislativo nacional, algunos en la misma ley 1164 de 2007 y otros en normas, incluidas en las recientes leyes 2460 y 2466 de 2025”.

Importante: Estos conductores ya no necesitarán tener licencia de conducción, según sanción presidencial de la Ley 2468