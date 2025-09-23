Luego de cuatro días desde que fue reportada como desaparecida, fue encontrada sin vida Marian Chica Martínez, una joven de 25 años que estaba siendo buscada por sus familiares en Medellín, Antioquia.

El hallazgo se registró en el río Cauca. El cuerpo fue encontrado el pasado 19 de septiembre por un grupo de areneros que trabajaban en la extracción del material cerca de la vereda Moritos, en el municipio de Concordia.

Al lugar acudieron organismos de socorro y el CTI de Fiscalía para realizar el levantamiento del cadáver.

La inspección correspondiente permitió confirmar que el cuerpo estaba en avanzado estado de descomposición. En Medicina Legal se pudo comprobar que el cadáver correspondía a Marian Chica Martínez.

Los familiares reportaron que habían visto por última vez a la joven el lunes 15 de septiembre, en el barrio Enciso, en la comuna de Villa Hermosa, en la capital antioqueña. María vestía una camiseta tipo pijama color negro, un short rosado y sandalias.

Las autoridades señalaron que por este caso de Marian Chica Martínez, quien era madre de un niño de cuatro años, se está en la búsqueda de la pareja sentimental de la joven, quien es el padre del menor.

Testimonios señalan que la joven fue vista por última vez en compañía del hombre, quien desapareció tras dejar al niño con uno de sus familiares.