Tres hombres fueron capturados por estar señalados de haber abusado sexualmente de una adolescente de 16 años en el barrio La Independencia, en Buenaventura, informó la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación.

Asimismo, señalaron que la joven salía de su colegio cuando la abordaron estos tres hombres y la llevaron a una casa abandonada, donde la abusaron sexualmente.

Después de eso, los hombres habrían abandonado a la joven en una vía del distrito especial. “Gracias al llamado oportuno de la comunidad y a la rápida reacción de las patrullas del cuadrante, se logró la ubicación y captura de los agresores, quienes fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación”.

Un juez de control de garantías les dictó medida de aseguramiento intramural en centro carcelario por el delito de abuso sexual con menor de 14 años.

Los hombres serían parte de la banda delincuencial local ‘Los Espartanos’, dijo el Coronel Gustavo Chaparro, comandante Distrito Especial Policía Buenaventura. Se trata de: Jorge Stiven Cuero Castillo (18 años), alias ‘Jaider’; Marlon Stiwar Mosquera Gamboa (19 años) y José Miguel Cuero Caicedo (23 años), alias ‘Caicedonia’.

Igualmente, la víctima se encuentra con su familia y con apoyo psicosocial por parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf).