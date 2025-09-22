El pasado 20 de septiembre las obras del Metro de Bogotá vieron su curso alterado por un breve tiempo luego de que a la altura de la localidad de Kennedy se hallara el cuerpo de una persona que habría sido asesinada en el lugar por cuatro sujetos que se encuentran prófugos de la justicia.

De acuerdo a la Policía, cuatro hombres que se desplazaban en un bicitaxi descendieron de él para impactar en varias oportunidades a un hombre bajo una de las estructuras del metro que apenas se construye, situada sobre la avenida Villavicencio.

Luego del homicidio los cuatro criminales huyeron a pie y dejaron no solamente el cuerpo del occiso sino también el vehículo de transporte informal en el que llegaron hasta el sitio.

El alcalde de la ciudad, Carlos Fernando Galán, se refirió al hecho en una rueda de prensa en la que presentaba a los capturados de una banda delincuencial, desarticulada por la Policía y el Gaula que ofrecía “servicios sexuales” y licor barato para drogar, golpear y hurtar a ciudadanos.

“Es importante mencionar que se encontró efectivamente el cuerpo de una persona en Kennedy, eso está investigación en este momento. Al parecer fue víctima, obviamente, de arma de fuego, y eso será motivo de la investigación que ya está trabajando la Fiscalía, en llave con la Policía”, acotó el alcalde.

Galán también aclaró que, si bien el homicidio ocurrió dentro de una de las zonas en las que se ejecutan obras del Metro de Bogotá, este hecho no está relacionado con el proyecto de transporte que avanza en la capital colombiana.

“Esa es la información que tenemos, eso una zona no significa eso que tenga que ver con las obras del Metro, porque es importante aclarar eso. Es en esta zona, es en la zona donde están ocurriendo obras del Metro como muchas zonas de Bogotá”, precisó.

Además, la empresa Metro de Bogotá también descartó que la persona fallecida fuera parte del equipo de construcción o de seguridad de la obra, según apuntó la Revista Poder.

De momento, las investigaciones avanzan para dar con el paradero de los responsables de este hecho, así como las obras que no se han visto afectadas por este homicidio.