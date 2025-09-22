La Policía de Bogotá informó en las últimas horas sobre el hallazgo de un cadáver en parte de las instalaciones de las obras del Metro de la ciudad. El cuerpo fue encontrado en el barrio Tintalito II, en la localidad de Kennedy.

De acuerdo con información de la Policía, la víctima tendría entre 25 y 30 años de edad y presentaba una herida en la cabeza ocasionada por un arma de fuego.

Las investigaciones se adelantan con testimonios de la comunidad cercana. Las autoridades recibieron una llamada sobre un altercado en inmediaciones de las obras del metro, en la avenida Villavicencio, pero cuando llegaron hallaron el cuerpo.

Testigos aseguraron que cuatro personas habrían intentado ingresar de manera ilegal a las obras del metro de Bogotá. Al parecer, estos individuos llegaron en un bicitaxi y minutos después se escucharon detonaciones de arma de fuego.

La comunidad, de acuerdo con declaraciones intentó detener a los hombres, pero estos lograron escapar corriendo, dejando el bicitaxi en el lugar, con sangre dentro del mismo.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, en la mañana de este 22 de septiembre, confirmó que el hombre hallado en las obras murió por varios impactos de bala.

“Al parecer fue víctima, obviamente, de arma de fuego, y eso será motivo de la investigación que ya está trabajando la Fiscalía”, dijo el mandatario da la capital del país.