En el municipio de Labateca, en el departamento de Norte de Santander, se conoció un aberrante caso de un profesor que al parecer abusó sexualmente de tres niñas del colegio donde impartía clases, de 7, 8 y 9 años, desde que estaban en segundo de primaria.

Leer también: Hija de Jorge Uribe, empresario caleño asesinado, señala a hermano de la víctima como responsable: hay chats y fotos que lo vincularían

Se trata de Edwin Daniel Jaimes Molina, a quien las autoridades acusan de haber abusado de las menores, que cursan quinto de primaria. El hombre dictó clases en el colegio por más de 20 años y, además, vivía en las instalaciones de la institución.

De acuerdo con el informe de las autoridades, en el momento en que fue detenido, en su casa se hallaron videos de los vejámenes en contra de las menores.

Al parecer, Jaimes Molina empezó a abusar sexualmente de las menores en el 2017. “Estos hechos de violencia sexual tuvieron inicio desde que ellas ingresaron, desde segundo grado primaria, hasta que terminaron quinto de primaria. Mencionan que fueron víctimas en múltiples ocasiones”, declaró la Policía respecto al caso en Noticias Caracol.

La Policía reveló que las niñas decidieron hablar luego de una campaña de sensibilización de la Policía.

El investigador agregó que fue un caso muy difícil de conocer porque la institución educativa “se encuentra geográficamente a una distancia del casco urbano de tres horas, donde es difícil el acceso de vehículos, allá solo se ingresa a pie. Entonces era muy difícil o es muy complicado de pronto para que se ejerza cualquier tipo de vigilancia o control”.

Importante: Encuentran sin vida a los siete mineros atrapados en socavón ilegal de oro en Santander de Quilichao, Cauca

Luego de las denuncias, el profesor fue investigado durante siete meses y se determinó que abusaba sexualmente de las menores “dentro del aula de clases, él incluso tomaba bebidas embriagantes y era a los niños de la misma institución educativa a los que él enviaba a la parte externa de la institución a buscarle este tipo de bebida embriagante”.

También se conoció que el caso no había sido descubierto porque el profesor era conocido por todos en la comunidad e incluso era cercano a las familias de las niñas.

En la audiencia de imputación de cargos, el profesor se declaró inocente. El juez decidió enviarlo a un centro carcelario en Norte de Santander.