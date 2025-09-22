Ante el Consejo de Estado, el abogado constitucionalista Germán Calderón España demandó una directiva de la Fiscalía que ordena no capturar a voceros de paz de los grupos armados ilegales o criminales.

Lea también: Comisión Nacional de Disciplina Judicial investiga a jueza que otorgó libertad condicional a Emilio Tapia

“Acabo de demandar como defensor de la patria la Directiva 03 del 10 de julio de 2025 proferida por la fiscal general, en la que ordena no dictar órdenes de captura, inclusive, cuando se captura a un terrorista en flagrancia con el pretexto de que está en un diálogo o conversación para un futuro acuerdo de paz”, advirtió el jurista.

Lea también: Dura carta de la fiscal del caso de Nicolás Petro a Luz Adriana Camargo: pide que garanticen su independencia y autonomía

Agregó en este sentido que “una directiva no puede estar por encima del artículo 250 de la Constitución que obliga a la Fiscalía a ejercer la acción penal contra toda persona que cometa un delito”.

Lea también: Hija de Jorge Uribe, empresario caleño asesinado, señala a hermano de la víctima como responsable: hay chats y fotos que lo vincularían

En el recurso se lee: “La Directiva 03 de 2025 viola el artículo 250 de la Constitución Política de Colombia que obliga a la Fiscalía General de la Nación ‘a adelantar el ejercicio de la acción penal y realizar la investigación de los hechos que revistan las características de un delito’, como también viola el artículo 66 de la Ley 906 de 2004 que también obliga a este ente de control penal ‘a ejercer la acción penal y a realizar la investigación de los hechos que revistan las características de una conducta punible”.