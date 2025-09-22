Lo que parecía ser un simple dolor de espalda, resultó convirtiéndose en una gran sorpresa para una paciente en Antioquia. Recientemente, se conoció el caso de una mujer que acudió a un centro asistencial en el municipio de Andes, suroeste antioqueño, debido a un malestar en la zona lumbar; sin embargo, el personal médico quedó atónito al descubrir que se trataba de un embarazo.

La mujer llegó al centro médico explicando a los doctores que experimentaba un dolor constante en el abdomen bajo, espalda y cintura, por lo que creía que se trataba de afección osteomuscular; sin embargo, los exámenes practicados por los médicos mostraban que se trataba de algo totalmente diferente; la paciente estaba en trabajo de parto y ya estaba a punto de dar a luz.

De acuerdo con la paciente, durante los meses de gestación nunca percibió ningún síntoma claro que le indicara que estaba embarazada. En Hospital de Andes explicó que la mujer mantenía su menstruación y hasta se había realizado pruebas de gravidez que arrojaban resultados negativos.

En medio del desconcierto nació la pequeña Antonella, quien realmente sorprendió a su madre y toda su familia. El hospital indicó que la bebé goza de buena salud y está “fuerte y llena de vida”.

“Antonella llegó al mundo de forma inesperada para llenar de alegría a su familia y a todo nuestro equipo de salud. Su madre, quien nunca supo que estaba embarazada —pues incluso se realizaba pruebas de embarazo y mantenía su menstruación— consultó al hospital por un dolor en la cintura. Para sorpresa de todos, al ser valorada ya se encontraba en trabajo de parto.”, explicó en un comunicado el centro hospitalario.

“Una historia que nos conmueve y nos recuerda que la salud es un regalo, y que cada nacimiento es motivo de esperanza y gratitud.”, agrega.

Tras varias horas en observación, madre e hija fueron dadas de alta y ya se encuentran en casa iniciando una nueva vida.