Luego de que la fiscal Lucy Laborde, encargada del proceso en contra de Nicolás Petro Burgos, le enviara una dura carta a la fiscal general Luz Adriana Camargo, pidiendo garantías para su independencia y autonomía, desde la dirección del ente acusador se decidió retirar el fiscal de apoyo que se le había asignado.

Leer también: Dura carta de la fiscal del caso de Nicolás Petro a Luz Adriana Camargo: pide que garanticen su independencia y autonomía

De acuerdo con varios medios, la decisión la tomó la jefe del ente acusador en la tarde del lunes cuando recibió la carta de Laborde.

La Fiscalía anunció la designación de María Isabel Ramírez como fiscal de apoyo en el proceso que enfrenta el hijo mayor del presidente Gustavo Petro por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

Ese fue el principal motivo para que Laborde enviara la carta. En la misiva denuncia que estas actuaciones pueden afectar su independencia y autonomía frente al proceso.

“No requiero apoyo, asesoría ni orientación en dicho aspecto, por lo tanto no se evidencia situación alguna que prevea la ‘necesidad de hacer efectivos los principios de celeridad, objetividad, oportunidad, eficacia y eficiencia en la administración de justicia, garantizar el debido proceso y los derechos de quienes a cualquier título intervienen en el proceso penal’ como reza la resolución”, señaló Laborde en la carta.

Asimismo, cuestionó la decisión de la entidad y pidió respuestas de por qué se asignó a un fiscal de apoyo, cuando este no fue solicitado por su despacho, argumentando que una decisión como esta afecta su autonomía e independencia.

“Solicito se me informe cuál es la finalidad y alcance de la designación de un fiscal de apoyo, teniendo en cuenta que no fue solicitada por mi despacho ni se advierten causales que lo justifiquen”, señala la fiscal en la misiva, cuestionando, además, por qué esta medida se da luego de solicitar audiencia de imputación y medida de aseguramiento ante juez con función de control de garantías.

Importante: Interponen tutela contra el CNE por limitar la unión de todos los partidos del Pacto Histórico

Además, pidió que se precise cuál es el propósito de las reuniones intrainstitucionales convocadas antes de la audiencia de imputación, “en las que se aborda información propia de la investigación a mi cargo”.

En la misiva también pidió explicaciones de por qué se solicitó la audiencia de imputación, “no se corre traslado a este despacho de las peticiones o solicitudes de la defensa, por el contrario, se ocultan y se responden de forma subrepticia por parte de la Delegada para las Finanzas Criminales, la Directora Contra el Lavado de Activos y la Fiscal de apoyo que ha sido impuesta”.