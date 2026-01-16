Una inesperada noticia sacudió la competencia de La casa de los famosos Colombia durante la emisión del cuarto capítulo el pasado jueves 15 de enero.

En medio de la gala principal, la producción confirmó la salida definitiva de la DJ y empresaria Marcela Reyes, quien abandonó el reality por “motivos personales”.

El anuncio fue realizado en vivo por la presentadora Carla Giraldo, quien informó a los participantes que una de sus compañeras no continuaría en el programa. La decisión tomó por sorpresa a los famosos, ya que Marcela no se encontraba en ningún punto de la casa en ese momento.

La salida se dio sin que se entregaran detalles oficiales sobre las causas, aunque horas antes la DJ había manifestado fuertes molestias físicas, especialmente un dolor de espalda que le dificultaba moverse con normalidad.

Minutos después del anuncio, las plataformas digitales se llenaron de reacciones. Cientos de usuarios comenzaron a especular sobre los motivos reales de su retiro, relacionándolo con la presión emocional del encierro y los conflictos recientes dentro del programa.

Algunos seguidores aseguraron que su salida ya estaba planeada, mientras otros consideran que el desgaste psicológico habría sido determinante.

Y es que días antes de abandonar la competencia, Marcela Reyes fue protagonista de uno de los momentos más polémicos de la temporada, tras un fuerte cruce de palabras con el creador de contenido Valentino Lázaro durante la dinámica del juicio.

El enfrentamiento incluyó señalamientos personales, críticas sobre su imagen pública. Hasta ahora la DJ no se ha pronunciado sobre la decisión en sus redes sociales.