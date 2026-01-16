Los homenajes para el fallecido cantante Yeison Jiménez continúan. La familia y equipo de trabajo del artista confirmó que sus restos serán trasladados al municipio de Manzanares, en el departamento de Caldas de donde es oriundo.

El evento en honor al interprete de exitosas canciones como ‘Ni tengo ni necesito’, ‘Aventurero’, ‘Ya no mi amor’, ‘El desmadre’ y ‘Vuelve y me pasa’, será el próximo lunes 19 de enero, fecha en que se programó una caravana desde el sector Chochalito de la vereda La Esmeralda, a las 10:00 a.m.

Seguidamente, a las 12:00 p.m. se llevará a cabo una eucaristía pública en el parque principal del mencionado municipio.

“Las demás actividades que se desarrollen como homenaje y despedida a Yeison Jiménez serán informadas única y exclusivamente por los canales oficiales de la Alcaldía Municipal de Manzanares, Caldas.”, indicaron desde la cuenta oficial de Instagram del artista que murió el pasado sábado 10 de enero en un accidente aéreo registrado en zona rural entre Paipa y Duitama, en el departamento de Boyacá.

En el accidente también fallecieron Juan Manuel Rodríguez, Oscar Marín, Jefferson Osorio, Weisman Mora y el capitán Fernando Torres.

Homenaje a Jefferson Osorio

Además, se conoció que también se realizará un homenaje a Jefferson Osorio, miembros del equipo de trabajo de Yeison Jiménez, que también falleció en el siniestro aéreo. Sus familiares indiciaron que las cenizas llegaron este jueves a Manzanares.

A las 2:00 p.m. de este viernes 16 de enero se realizará una misa en la Basílica Menor San Antonio de Padua.