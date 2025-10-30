Aproximadamente a las 7:00 de la noche el sonido de las balas alertó a la comunidad del barrio Los Robles. Al parecer, todo se trató de un intento de hurto a una peluquería, en el que resultó una persona lesionada.

El hecho se registró en la calle 77 con carrera 15A, Plaza de Los Robles, donde está ubicado el establecimiento comercial. Según testigos, al lugar arribaron tres sujetos, quienes pretendían cometer el crimen; sin embargo, fueron confrontados por una persona que labora en el área de seguridad de un local.

Según la información recopilada por las autoridades, la persona de seguridad reaccionó y forcejeó con uno de los presuntos ladrones, quien portaba un arma de fuego.

En medio de la disputa, el arma de fuego se accionó en deferentes oportunidades dejando herido a uno de los criminales, quien fue identificado como Bladimir Vásquez Licona.

Vásquez Licona recibió tres impactos de bala, por lo que fue trasladado a la Clínica Agrupa Salud, donde recibe atención médica.

Ante la alerta de la comunidad, unidades de patrulla de la Policía Metropolitana de Barranquilla lograron la captura de los otros dos sujetos que habrían participado del hecho.

Los otros detenidos responden a los nombres de Carlos Alberto González Palacio y Carlos Junior Casado Sepúlveda.

Por el momento, las autoridades adelantan investigaciones para esclarecer lo sucedido.