En un operativo conjunto entre el CTI de la Fiscalía, la SIJIN y el SIPOL de la Policía Metropolitana de Santa Marta, fue capturado Uber Etilvio Torres García, señalado de estar vinculado al homicidio del biólogo italiano Alessandro Coatti, un crimen que causó gran conmoción a nivel nacional.

La detención se realizó la noche del pasado lunes 27 de octubre, hacia las 10:26 p. m., en vía pública del parque de la urbanización Las Vegas, en Santa Marta. Contra el capturado pesaba una orden judicial No. 0025, emanada por el Juzgado Sexto Penal Municipal de Santa Marta, por el delito de homicidio agravado.

Durante el procedimiento le fue incautado un teléfono celular marca iPhone, el cual será analizado por los investigadores como posible elemento de prueba dentro del proceso.

De acuerdo con las autoridades, Torres García haría parte de una banda de delincuencia común dedicada al hurto en diferentes modalidades y estaría presuntamente vinculado al asesinato y posterior desmembramiento del ciudadano italiano Alessandro Coatti.

Por este caso, la Fiscalía 131 de la Dirección de Derechos Humanos ha reportado hasta la fecha seis capturas realizadas en distintas ciudades del país, en el marco de la investigación que busca esclarecer por completo los hechos y las responsabilidades de cada uno de los implicados.