Durante un operativo de los uniformados adscritos a la estación de Policía Centro Histórico de Barranquilla, lograron la captura en flagrancia de cuatro individuos señalados por haber cometido un hurto en el sector del barrio Boston de la capital del Atlántico.

Los hechos se presentaron en la calle 61 con carrera 41, luego de que un ciudadano alertara a las autoridades sobre el robo de sus pertenencias personales.

En el momento en que los uniformados fueron alertados, y tras una reacción rápida de las patrullas del cuadrante, se logró interceptar a los sospechosos, quienes se movilizaban en un vehículo tipo taxi.

Durante el procedimiento policial fueron recuperados los elementos hurtados, entre ellos un reloj marca Loto.

También se procedió a la incautación del vehículo tipo taxi utilizado presuntamente para facilitar la ejecución del delito.

Los cuatro hombres capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde deberán responder por el delito de hurto.

El comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, brigadier general Edwin Urrego Pedraza, manifestó que “la oportuna reacción de las patrullas permitió frustrar la huida de estos sujetos y recuperar los elementos hurtados, reafirmando el compromiso de la institución con la seguridad ciudadana”.

La Policía Metropolitana de Barranquilla invita a la comunidad a denunciar cualquier hecho delictivo a través de la Línea Contra el Crimen 3178965523 o la línea de emergencias 123.