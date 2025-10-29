En una contundente operación coordinada por el GAULA de la Policía Metropolitana de Barranquilla, en articulación con la Fiscalía General de la Nación, fueron capturados cinco individuos y notificado otro más en centro carcelario, todos presuntamente vinculados al grupo delincuencial organizado ‘los Costeños’, quienes serían responsables de cometer secuestros bajo la modalidad de falso servicio en diferentes ciudades del país.

Durante un mes de investigación, las autoridades lograron identificar la estructura criminal conocida como ‘lps Costeños del Oso’, dedicada al secuestro extorsivo y concierto para delinquir agravado.

Gracias a labores de inteligencia, seguimiento y coordinación interinstitucional, se desarrollaron diligencias judiciales en Barranquilla, Soledad, Valledupar y el municipio de Cómbita (Boyacá), donde se materializaron las capturas.

Los procedimientos permitieron la captura de cinco sujetos en Barranquilla, Soledad y Valledupar, así como la notificación en centro carcelario de un individuo conocido con el alias de El Oso, quien actualmente se encuentra recluido en la cárcel El Barne de Boyacá.

Todos presentan anotaciones judiciales por concierto para delinquir agravado y secuestro extorsivo.

La acción investigativa se originó tras la retención de dos ciudadanos provenientes de Cali, quienes habían viajado a Barranquilla para adquirir maquinaria amarilla. Las víctimas fueron secuestradas y sometidas a exigencias económicas por 500 millones de pesos a cambio de su liberación, Gracias a la intervención oportuna de las autoridades, se logró su liberación.

El grupo delincuencial ‘Los Costeños del Oso’ venía afectando principalmente a los sectores empresarial y comercial, utilizando la modalidad de secuestro extorsivo bajo falso servicio. Las víctimas eran contactadas mediante anuncios laborales o comerciales falsos, lo que derivaba en su desplazamiento hacia zonas controladas por la estructura criminal.

El brigadier general Edwin Masleider Urrego Pedraza, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, manifestó: “Con esta operación golpeamos de manera directa a una de las estructuras criminales más peligrosas del Caribe, dedicada al secuestro extorsivo. La Policía Nacional continúa trabajando de forma articulada con la Fiscalía para proteger la vida, libertad y patrimonio de los ciudadanos.”

La Policía Nacional invita a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho de secuestro o extorsión a través de la Línea Antisecuestro y Antiextorsión 165, la Línea Contra el Crimen 3178965523 o la línea de emergencias 123. La colaboración ciudadana sigue siendo fundamental para desarticular las estructuras criminales que afectan la tranquilidad y seguridad en el país.