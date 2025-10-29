Una operación del Gaula de la Policía Metropolitana de Barranquilla, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, permitió la captura de cinco presuntos integrantes de la banda Los Costeños del Oso y la notificación en prisión de su cabecilla, alias El Oso. La célula, derivada del grupo Los Costeños, estaría detrás de varios secuestros extorsivos en la región Caribe.

Le puede interesar: Policía Nacional desarticula célula de ‘los Costeños’ en Barranquilla y otras ciudades

Durante un mes de seguimiento, las autoridades desarrollaron diligencias en Barranquilla, Soledad, Valledupar y en el municipio boyacense de Cómbita, donde se encuentra recluido el presunto líder de la organización.

Los investigadores lograron establecer el papel de cada integrante dentro de la estructura y recopilar pruebas que los vinculan con secuestros exprés, extorsiones y delitos de concierto para delinquir agravado.

Vea aquí: Aberrante: denuncian caso de abuso sexual contra una niña de año y nueve meses; vecinos grabaron los vejámenes

La investigación surgió tras el secuestro de dos ciudadanos procedentes de Cali, quienes habían viajado a Barranquilla para adquirir maquinaria amarilla. Los hombres fueron retenidos y sus captores exigieron 500 millones de pesos a cambio de su liberación. La oportuna intervención de las autoridades permitió rescatar a las víctimas y desarticular al grupo responsable.

Con engaños bien planeados: así operaba la banda ‘Los Costeños del Oso’

Los llamados Los Costeños del Oso operaban con una táctica precisa: ofrecían falsos servicios o negocios inexistentes para atraer a sus víctimas. Publicaban anuncios engañosos o contactaban directamente a empresarios y comerciantes interesados en comprar o vender maquinaria.

Lea también: Cae otro implicado en homicidio del biólogo italiano Alessandro Coatti

Cuando los afectados acudían a los supuestos encuentros, eran abordados por los delincuentes, quienes los retenían bajo amenazas y exigían dinero para liberarlos. En ocasiones, las víctimas eran trasladadas a zonas periféricas o rurales donde la banda tenía control.

A pesar de estar recluido en la cárcel El Barne de Boyacá, alias El Oso continuaba impartiendo órdenes a sus cómplices, según determinaron las autoridades. Su papel consistía en coordinar los contactos y supervisar las extorsiones desde prisión.

Le sugerimos: Capturan en flagrancia a cuatro hombres que huían en taxi tras cometer hurto en el barrio Boston

Cinco hombres más integraban su estructura criminal, encargados de ejecutar los secuestros, cobrar los rescates y mantener comunicación con las familias de las víctimas. Todos fueron detenidos en operativos simultáneos realizados en Atlántico y Cesar.

El brigadier general Edwin Masleider Urrego Pedraza, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, explicó que esta célula de Los Costeños había centrado sus ataques en los sectores empresarial y comercial de la región.

En otras noticias: Caribe Afirmativo alerta sobre restricción de la movilidad de personas LGBTIQ+ en la región

“Con esta operación golpeamos de manera directa a una de las estructuras criminales más peligrosas del Caribe, dedicada al secuestro extorsivo. La Policía Nacional continúa trabajando de forma articulada con la Fiscalía para proteger la vida, libertad y patrimonio de los ciudadanos”, señaló el oficial.

Finalmente, las autoridades recordaron que la denuncia ciudadana es clave para frenar este tipo de delitos. Los casos de secuestro o extorsión pueden reportarse a la Línea Antisecuestro y Antiextorsión 165, a la Línea Contra el Crimen 3178965523 o a la línea 123.