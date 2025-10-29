El helicóptero Halcón de la Policía Metropolitana de Barranquilla vuelve a sobrevolar por la ciudad para brindar mayor seguridad a los habitantes. Así lo confirmó este miércoles el alcalde Alejandro Char tras cumplir un recorrido en compañía del comandante de la Mebar, general Edwin Urrego.

A través de su cuenta de X, el mandatario distrital señaló: “¡Regresa El Halcón para sobrevolar nuestra ciudad y proteger a todos los barranquilleros de día y de noche! Con una inversión de más de $1.400 millones, este helicóptero cuenta con una tremenda herramienta que estará al servicio de todos 24/7: una cámara infrarroja que detecta calor y que tiene buena visión de día y de noche, una bocina para enviar mensajes a la ciudadanía y luces de gran potencia para iluminar la zona del objetivo. Junto con la @PoliciaBquilla y la @Gobatlantico renovamos este convenio para fortalecer la vigilancia desde el aire, actuar con mayor rapidez y ampliar la cobertura en toda la ciudad. ¡Aquí no bajamos la guardia! Seguimos sumando esfuerzos y tecnología para que Barranquilla sea una ciudad cada vez más segura”.

En detalle, esta herramienta instalada en el helicóptero cuenta, además, con luz de búsqueda y bocinas, lo que permite brindar vigilancia y operatividad desde el aire. Así lo reafirmó el alcalde Char.

“Es una herramienta que va a ayudar muchísimo en la operación día a día de nuestra Policía en Barranquilla y en todo el área metropolitana. La comunicación que tienen con toda la operatividad en tierra, más este apoyo aéreo va a ser fundamental para darle la tranquilidad que están demandando todos los barranquilleros. Sin duda, es un gran logro de nuestra tasa de seguridad, el apoyo de nuestro gobernador, se le entrega a la Policía este helicóptero con toda la tecnología. Nuestra gente se va a sentir mucho más segura porque va a ver a la Policía mucho más cerca en todas las esquinas y desde el aire también. No bajaremos la guardia, cada día hay más recursos para la seguridad de nuestra gente y la ciudad”, sostuvo el mandatario.

Por su parte, el comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, brigadier general Edwin Urrego, destacó el compromiso de la Administración distrital por brindar las herramientas necesarias para seguir combatiendo la delincuencia.

“Nos sentimos afortunados de contar con una Administración distrital que nos brinda todo el apoyo en materia de seguridad. La priorización en temas de seguridad ha sido una de las líneas de nuestro alcalde y ha contribuido de manera significativa a que la Policía Nacional cada día se fortalezca con mayores capacidades y ese fortalecimiento ha redundado en el mejoramiento de los resultados en la lucha contra el crimen, contra las organizaciones criminales que hacen presencia en esta ciudad, pero que hemos venido reduciendo y que hemos venido atacando a través de la judicialización, a través de las capturas que realizamos día a día”, afirmó el general Urrego.

Asimismo, agregó que “todo eso es producto de las capacidades con las que ahora cuenta la Metropolitana de Barranquilla, ahora una nueva capacidad: vigilancia cielo-tierra, con la cual estaremos fortaleciendo toda la seguridad, incluso llegando a sectores donde se nos dificulta llegar por tierra. Vigilancia permanente, nocturna, con desarrollos tecnológicos que nos va a permitir mejorar las condiciones de seguridad y vigilancia”, señaló Urrego.

Detalles del equipo

El equipo cuenta con tres sensores: un sensor electroóptico, sensor infrarrojo y sensor de baja luz.

Una de las funciones más importantes del sensor es el reconocimiento de individuos.

Este equipo es manejado a través de una consola con personal altamente capacitado que ve en tiempo real todo lo que está ocurriendo durante su funcionamiento. De esta manera se ubica o detecta los objetivos y se informa a patrullas en tierra. Esta herramienta permite, además, hacer detecciones y reconocimiento de los individuos identificados.