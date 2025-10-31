Este jueves 30 de octubre la Fiscalía General de la Nación ratificó a la fiscal Lucy Laborde como la encargada del caso contra Nicolás Petro Burgos, procesado por los presuntos delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

Esto luego de que la defensa del hijo mayor del presidente Gustavo Petro, representada por el abogado Alejandro Carranza, presentara una recusación.

La fiscal general Luz Adriana Camargo se refirió al tema, señalando que también se había solicitado una reasignación, pero también fue rechazada.

“La defensa de Nicolás Petro solicitó que fuera removida, formuló una recusación y eso tiene un trámite procesal, la tiene que resolver la jefa inmediata, que es la directora de Lavado de Activos y que, dicho sea de paso, ya la resolvió, la negó y aparte de eso había una resignación en mi despacho, pero tampoco se accedió a ella”, declaró la fiscal general.

Por otro lado, enfatizo que no existe una polémica entre ella y la fiscal Laborde con respecto a este caso, en relación a una carta que dicha fiscal le envió para solicitar independencia en el caso.

“No existe una polémica entre la fiscal que adelanta el caso y la Dirección de Lavado de Activos o mi despacho. Lo que ha trascendido a los medios de comunicación, a mi modo de ver, son preocupaciones, probablemente, a mi juicio, menores de la fiscal, que ha asumido que algunas actuaciones, que son normales en el direccionamiento estratégico que adelantamos bajo la dirección de la Fiscalía, hacen parte de una especie de complot para que ella no actúe con la independencia con la que debe actuar”, apuntó Camargo.

Hay que recordar que Laborde solicitó una audiencia de imputación de cargos en contra de Nicolás Petro, la segunda en su historia judicial, pero ahora con la inclusión de otros cargos por los delitos de peculado por apropiación, falsedad en documento público y falso testimonio.