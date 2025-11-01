El general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, aseguró en la mañana de este viernes que las autoridades podrían estar “a unas tres capturas del máximo responsable” del magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

En cinco meses hemos capturado nueve personas y esta es la captura más importante, teniendo en cuenta que alias el Viejo era la conexión entre la Segunda Marquetalia y el grupo delincuencial que planeó y ejecutó el magnicidio”, explicó en diálogo con Blu Radio.

De acuerdo con el oficial, alias el Viejo “generaba el control del expendio de estupefacientes en Usme y Ciudad Bolívar, además del tráfico de armas y el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes”.

Por su parte, el nuevo director de la Policía, el general William Rincón, afirmó que la captura de Pérez Marroquín es de “vital importancia para la identificación y vinculación penal de los responsables de este homicidio”.

“A hoy, la hipótesis más fuerte es que la estructura criminal que determinó el homicidio sería la (disidencia de las Farc) Segunda Marquetalia. ‘El Viejo’ habría sido la persona encargada de planear, ejecutar y ordenar el componente sicarial y el homicidio del señor senador. Hasta el momento es la captura más importante en esta investigación”, explicó el general Rincón.

Pérez Marroquín fue capturado en la zona rural del caserío Brisas del Güejar, en el municipio de Puerto Lleras, en el departamento del Meta.

Por este caso ya han sido detenidas otras ocho personas, entre ellas el menor de edad que disparó contra el político, quien fue sancionado el 27 de agosto con siete años de privación de la libertad por homicidio en grado de tentativa y porte ilegal de armas de fuego.

En ese contexto, la fiscal general, Luz Adriana Camargo, tipificó el crimen como magnicidio y aseguró que, además de los autores materiales ya procesados, las autoridades siguen la pista de los determinadores, sin descartar la participación de la Segunda Marquetalia.

El grupo ilegal en mención es liderado por alias Iván Márquez, quien fue el jefe negociador de paz de las antiguas Farc.