La mañana de este 31 de octubre sobre la avenida calle 63 con carrera 98, en Bogotá, ocurrió un trágico accidente donde perdieron la vida dos personas.

Un carro Volkswagen Jetta GLI, color blanco candy de placas MKT 407, de Bucaramanga, chocó a tres motociclistas en el lugar antes mencionado. Las autoridades pudieron identificar los videos de seguridad del lugar e identificar las placas del carro.

El diario El Tiempo publicó que quien iba conduciendo el Volkswagen Jetta GLI responde al nombre de Edwin Delgado. Sin embrago, en los papeles aparece como dueño del carro otra persona.

X @enterate_0812 Un ingeniero y una contadora murieron en un accidente de tránsito en Bogotá

Reconocen a las víctimas del siniestro en Bogotá

Además, precisaron que esta persona es conocida por vender celulares en una tienda llamada ‘El Paisano Accesorios’. Este hombre les causó la muerte a dos personas que iban en una moto Yamaha FZN250.

El medio digital indicó que se trató de Carlos Mario Cavadía Sierra, un ingeniero eléctrico natural de Montería, Córdoba. Cavadía Sierra trabajaba como administrador de contratos en la sede en Colombia de la empresa española Sulzer.

linkedin Carlos Mario Cavadía Sierra, un ingeniero eléctrico natural de Montería, Córdoba

Mientras que, la otra víctima fue identificada como Viviana Marcela Suarez Isaza, contadora pública. Ella también laboraba en la empresa Sulzer como analista sénior de contabilidad y costos.

Facebook Viviana Marcela Suarez Isaza, fallecida en accidente de Bogotá

Las autoridades investigan si el carro estaba involucrado con los llamados ‘piques’. Además, los conductores se dieron a la fuga.

El coronel John Silva, jefe de la Policía de Tránsito y Transporte de Bogotá señaló: “De acuerdo con la información preliminar, el vehículo particular se desplazaba en sentido occidente–oriente de la ciudad cuando el conductor perdió el control, saltó el separador y colisionó con las motocicletas y el bus que transitaban en sentido oriente–occidente”.