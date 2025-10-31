Las autoridades están convencidas que falta poco para que caiga el máximo responsable del magnicidio de Miguel Uribe Turbay, así lo dio a conocer el general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá quien afirmó que se está a solo “tres capturas” de la cabeza detrás del crimen.

“En cinco meses hemos capturado nueve personas y esta es la captura más importante, teniendo en cuenta que alias El Viejo era la conexión entre la Segunda Marquetalia y el grupo delincuencial que planeó y ejecutó el magnicidio”, le dijo el comandante Cristancho a Blu Radio este viernes.

El alto oficial confirmó la tesis que más tiene fuerza dentro de la investigación por este caso, que la orden de asesinar al congresista del Centro Democrático salió del grupo disidente Segunda Marquetalia y que fue Simeón Pérez Marroquín, alias El Viejo, el puente entre el grupo armado y el crimen organizado en Bogotá dada su amplia trayectoria en el mundo del hampa.

“Alias El Viejo generaba el control del expendio de estupefacientes en Usme y Ciudad Bolívar, además del tráfico de armas y el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes”, explicó el general quien agregó que este criminal llevaba 25 años en la delincuencia.

Pérez Marroquín fue capturado por la Policía el 27 de octubre en la vereda Brisas del Guejar, en Puerto Lleras (Meta). Luego fue presentado ante un juez que le imputó los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir, uso de menores de edad para la comisión de delitos y porte ilegal de armas de fuego, imputaciones que se rehusó a aceptar.

Dos días después de su captura, el 29, un juez con función de control de garantías avaló la solicitud de medida de aseguramiento en centro carcelario presentada por la Fiscalía contra Pérez Marroquín.

‘El Viejo’ realizó seguimientos a Miguel Uribe

De acuerdo con la Fiscalía, ‘El Viejo’ a habría sido contactada para que organizara todo lo relacionado con el ataque cometido el pasado 7 de junio en el barrio Modelia, localidad de Fontibón.

En las investigaciones se estableció que presuntamente le encomendó el plan criminal a Elder José Arteaga Hernández, alias Chipi, quien es señalado de definir la logística y los roles que cumplirían los demás implicados.

Alias El Viejo también estaría involucrado en labores previas de seguimiento al precandidato presidencial. Una de estas, en marzo de 2025, cuando Miguel Uribe fue vigilado y fotografiado durante una reunión política en el suroccidente de Bogotá.

Además, los elementos materiales probatorios lo ubicaron en una reunión en el barrio Danubio Azul, en la que presuntamente le entregó a Katherine Andrea Martínez Martínez, alias Gabriela, el arma de fuego utilizada en el atentado, la cual había sido modificada para aumentar su letalidad.

El 14 de junio, una semana después del ataque, Pérez Marroquín le suministró dinero y un celular a Katherine Martínez, y facilitó su huida a Caquetá. Allí integrantes de la estructura Segunda Marquetalia de las disidencias de la Farc, al parecer, la recibirían y la entrenarían en tácticas de francotirador y manejo de drones.

Asimismo, la Fiscalía señaló que ‘El Viejo’ desde 2022, sería el cabecilla de una red delincuencial dedicada al tráfico local de estupefacientes, los homicidios selectivos y la instrumentalización de menores, entre otras conductas delictivas perpetradas en Bogotá y varias zonas del país.