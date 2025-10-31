El trágico caso de María José Ardila, una joven de 23 años que fue diagnosticada con muerte cerebral luego de participar en un reto de consumo de licor dentro de una discoteca en Cali, ha causado conmoción nacional.

Su padre, Andrés Ardila, relató en entrevista con La W Radio los angustiosos momentos que vivió su hija antes de fallecer y denunció la falta de atención médica en el lugar.

“Cuando a ella le pasa el suceso en el bar no había ambulancia, ni paramédico, nadie que pudiera ayudarla. Salieron a coger un taxi, pero los taxistas no paraban pensando que iban alicoradas”, contó el padre.

Finalmente, un amigo tuvo que trasladarla a la clínica, pero ya era demasiado tarde. Según explicó, María José estuvo 25 minutos sin oxígeno en el cerebro, lo que le provocó muerte cerebral.

“La vi morir tres veces. Los médicos hicieron todo, pero no había nada más que hacer”, expresó. La familia tomó la difícil decisión de desconectarla el jueves a las 4:00 p.m.

De acuerdo con el testimonio de su padre, la joven participó en un reto de consumo extremo de licor organizado por la discoteca, que ofrecía un premio de 1.500.000 de pesos al ganador.

“Nadie se lo ha ganado y nadie lo hará. Es una cosa impresionante: un sinfín de tragos, shots, cerveza, aguardiente”, señaló Ardila, quien calificó el hecho como un acto de irresponsabilidad y negligencia por parte del establecimiento.

El padre también aseguró que, tras el fallecimiento de su hija, el bar aumentó el premio a 2 millones de pesos, lo que calificó como una falta de respeto hacia la memoria de María José.

Horas después de que el caso se hiciera público, el establecimiento publicó un comunicado en redes sociales donde lamentó el fallecimiento de la joven.

“Expresamos nuestra solidaridad, apoyo y acompañamiento a la familia en este difícil momento y reafirmamos nuestra disposición a brindar todo el apoyo y colaboración necesarios”, señaló el mensaje.

Sin embargo, la familia de María José asegura que no han recibido contacto directo ni apoyo del lugar, y exigen que las autoridades investiguen las condiciones en las que se promovió el peligroso reto.

¿Quién era María José Ardila?

María José tenía 23 años, era madre de un bebé de 10 meses y estudiaba Ingeniería Agroindustrial en la Universidad San Buenaventura de Cali. Su padre la describió como “una gran persona, trabajadora y alegre”, que solía acompañarlo en su negocio familiar hasta que nació su hijo.

El próximo sábado a las 4 de la tarde se realizará una velatón en el Parque de las banderas, en memoria de María José.