Lo que sería una celebración de cumpleaños se convirtió en una verdadera tragedia para una joven de 23 años que sufrió muerte cerebral tras participar en reto de licor en una discoteca de Cali, en el departamento del Valle del Cauca.

La joven fue identificada como María José Ardila, quien debió ser ingresada a una Unidad de Cuidados Intensivos por su grave estado de salud.

De acuerdo con sus familiares, en medio de la fiesta María José aceptó participar en la dinámica, que consistía en ingerir varios shots en un tiempo establecido.

“El cumpleaños de ella fue el 28 de octubre y el día anterior cumplía años una amiga de ella. Fueron a comer y después los invitaron a un bar en Cali donde tienen ese concurso de tomar tanto licor. Es una locura, es tomarse demasiado trago, cinco o seis botellas de trago en cinco minutos”, dijo Andrés Ardila, padre de la víctima, en diálogo con ‘la FM’.

Según Ardila, en medio del reto María José perdió el conocimiento y además bronco aspiró.

“Ella se desmaya, después vomita, bronco aspira su vómito; esto le impide la respiración durante 17 minutos. La niña llega prácticamente muerta a la clínica, a urgencias. Ahí la veo morir y veo cómo la reviven, la entuban, pero el daño cerebral está tan complicado que ella ya no tiene oportunidad de vida”, detalló.

“A María José el cerebro ya no le aguanta más. Estuvo 17 minutos sin poder respirar y ya le están haciendo un examen, pero el médico ya me dijo que gestione lo de la funeraria porque se nos va la niña”, añadió en su relató.

Asimismo, el hombre denuncia que en el establecimiento nocturno, María José nunca recibió atención y ni siquiera le brindaron los primeros auxilios.

“Le hubiera salvado la vida haber tenido un paramédico o una ambulancia donde le hubieran dado los primeros auxilios. Nadie de la discoteca la atendió; llamaron a un amigo porque los taxis no paraban creyendo que la niña iba borracha. Se perdió demasiado tiempo y esto conllevó este resultado”, indicó.

Sobre la situación en la que se vio envuelta la joven, Ardila explicó que al parecer, habría accedido a participar para ayudar a una amiga.

“No sé si fue el momento o los amigos; en el video se ve cómo la animaron diciéndole que ella puede, que es una berraca. Ella aceptó el reto para ayudar a una amiga de ella que necesitaba el dinero”, explicó.

Se conoció que María José tenía planeado viajar a Estados Unidos junto a su hija, para reencontrarse con su esposo.

“El esposo de ella vive en Estados Unidos, a ella ya le habían entregado los documentos y se iba con su bebé a vivir allá con su esposo. Ella trabajó conmigo hasta que dio a luz, luego se dedicó a su bebé y llevaba mucho tiempo sin tomarse ni un trago”, indicó Ardila.

Sobre el caso, el padre de María José afirmó que adelantará un proceso legal en contra de la discoteca.

“Hemos pensado y estamos hablando con nuestros abogados para interponer una demanda contra la discoteca, la cual tiene programado para este fin de semana este mismo reto. Espero que termine este juego macabro de los jóvenes y de esta discoteca que no tiene protocolos listos para alguna emergencia”, puntualizó.

El secretario de Salud de Cali, Germán Escobar afirmó que el establecimiento ya había sido objeto de revisión tiempo atrás, pero no se hallaron inconsistencias. Debido a lo sucedido anunció que reforzarán las acciones de inspección y vigilancia.