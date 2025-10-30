El caso Colmenares sacudió al país el 31 de octubre de 2010, justo en plena celebración de Halloween, cuando Luis Andrés Colmenares, un joven oriundo de La Guajira, fue hallado muerto en Bogotá, en extrañas circunstancias, tras salir de una fiesta de disfraces, a la que había asistido junto a sus amigos y compañeros de la Universidad de los Andes.

Leer más: Aberrante: denuncian caso de abuso sexual contra una niña de año y nueve meses; vecinos grabaron los vejámenes

Desde entonces, sus padres, en especial Luis Alonso Colmenares ha emprendido un largo camino jurídico para dar con los responsables de la muerte de su hijo, quien ya completaría este viernes 15 años de fallecido, y aun no se sabe con certeza qué sucedió aquella noche.

Luis Andrés Colmenares, joven que apareció muerto en la Zona T de Bogotá.

En las últimas horas, Luis Alonso Colmenares señaló, en entrevista para el pódcast ‘Bajo la sospecha’, de la revista Pulzo, cuál es su punto de vista con respecto a quienes serían los responsables de la muerte del joven. Además indicó lo que habría ocurrido aquel 31 de octubre.

El padre de la víctima aseguró al medio antes citado que: “Por mi caso, no dejó dudas de que había responsabilidades por parte de los compañeros de Luis… Todos los compañeros de Luis saben lo que pasó y todos los compañeros que estaban esa noche con Luis tienen responsabilidad, por acción algunos y por omisión otros, porque algunos participaron directamente y otros supieron lo que pasó”.

Ver también: Procuraduría inició investigación por posible venta de participación de Ecopetrol en Permian

Asimismo, Colmenares enfatizó que los amigos de su hijo habrían guardado silencio con el fin de proteger al culpable o al asesino de Luis Andrés. “Lo ocultaron, no dijeron nada ni siquiera cuando los llamaron a la Fiscalía […]; hay pruebas más que suficientes, con solo las interceptaciones”, dijo.

El hombre narró además, que todos estos años han sido un calvario para cada miembro de su familia, y que después de una larga investigación de 15 años aún no se ha hecho justicia, pues no se conocen los detalles de lo sucedido aquel 31 de octubre de 2010, por lo que decidieron perdonar a los implicados y confiar en Dios para obtener tranquilidad y paz, en medio del dolor.

Luis Alonso Colmenares, padre de Luis Andrés Colmenares.

“Si aquellos que tuvieron que ver con el crimen de Luis no nos permitieron seguir soñando con él, yo le pido a Dios que no los deje dormir. Yo los perdoné, pero que Dios haga su propia justicia. Nosotros no soñaremos, porque él ya no está con nosotros, como lo hubiéramos querido ver, hoy con 35 años, profesional de dos carreras […] que tuviera hoy su familia”, añadió en el podcast el padre de la víctima.

Le sugerimos: Las contradicciones de Petro sobre incidente con abastecimiento de combustible del avión presidencial en su viaje a Medio Oriente