La Universidad de los Andes se pronunció a través de un comunicado emitido en la mañana de este sábado sobre la muerte de Jaime Esteban Moreno Jaramillo, el estudiante de Ingeniería de Sistemas y Computación que murió en la noche del viernes 31 de octubre después de ser agredido en la madrugada durante una celebración de Halloween en Bogotá.

Lea: Revelan detalles de la muerte del universitario durante fiesta de Halloween: “Estaba inconsciente con hematomas en su rostro”

La institución privada de educación superior lamentó “profundamente” el fallecimiento del joven de 20 años y expresó su “afecto y solidaridad” a la familia, amigos, profesores y compañeros de Moreno “en este momento de inmenso dolor”.

Cortesía Jaime Esteban Moreno Jaramillo.

“Hemos activado nuestros protocolos de acompañamiento y atención; nuestro principal compromiso es el cuidado y bienestar de nuestra comunidad y de nuestros estudiantes”, se lee en el comunicado.

Lea: Hermano de Luis Andrés Colmenares sobre muerte de estudiante de los Andes en Halloween: ‘Duele el alma’

Asimismo, la Universidad de los Andes indicó que está en plena disposición para colaborar con las autoridades en el proceso de investigación. “Confiamos en que las instancias competentes permitan conocer con claridad lo sucedido”, concluyó.

Comunicado de la Universidad de los Andes



Desde la Universidad de los Andes lamentamos profundamente el fallecimiento de Jaime Esteban Moreno, estudiante de Ingeniería de Sistemas y Computación, dado a conocer en las últimas horas en diferentes medios de comunicación.… pic.twitter.com/wAdjp26qJs — Uniandes (@Uniandes) November 1, 2025

De acuerdo con los primeros reportes de la Policía Metropolitana de Bogotá, Jaime Esteban Moreno Jaramillo resultó agredido por al menos tres personas en medio de un riña registrada hacia 3:25 de la madrugada del viernes, en las afueras de la discoteca Before Club +, ubicada en la avenida Caracas con calle 63, donde la víctima había asistido a una fiesta de Halloween.

El joven murió hacia las 7:00 de la noche del mismo viernes en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Simón Bolívar debido a la gravedad de las lesiones.

Lea: La PGN sancionó por 12 años al exalcalde de Cartagena, William Dau, por participación indebida en política mientras ocupaba su cargo

La Secretaría de Salud de Bogotá informó a través de un comunicado que el joven de 20 años “ingresó el 31 de octubre al servicio de urgencias del Hospital Chapinero, en compañía de la Policía Nacional y un acompañante, con diagnóstico de trauma craneoencefálico severo”.

“Es valorado por el equipo médico de urgencias, quien decide traslado a servicio de alta complejidad en el Hospital Simón Bolívar. El paciente es ingresado al servicio de neurocirugía y posterior atendido en la Unidad de Cuidados Intensivos, donde recibe atención interdisciplinaria especializada”, añadió.

Lea: ¿En qué va la investigación del magnicidio de Miguel Uribe?

Sin embargo, la Subred Norte indicó que pese a los esfuerzos médicos, durante su estancia en UCI, Jaime Esteban falleció debido a un “paro cardiorespiratorio”. No reaccionó a la reanimación realizado por el personal médico.