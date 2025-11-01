Conmoción e indignación produjo el asesinato de un joven universitario durante una fiesta de Halloween en Bogotá. La víctima fue identificada como Jaime Esteban Moreno Jaramillo, quien estudiaba Ingeniería de Sistemas en la Universidad de los Andes.

Estudiante de Ingeniería de la Universidad de los Andes murió tras ser agredido en fiesta de Halloween

Los hechos ocurrieron cuando el joven compartía con amigos en una fiesta en la calle 64 con carrera 15, en la capital del país, cuando fue brutalmente golpeado por tres personas, quienes posteriormente fueron capturadas.

Las autoridades señalaron que las capturas se dieron por el delito de lesiones personales, entre tanto avanza la investigación para esclarecer los hechos y determinar la responsabilidad de cada uno de los implicados en este violento suceso.

“La Policía informa que en la zona se evidencia a un ciudadano tendido en la vía pública con lesiones en su cuerpo. Esta persona es trasladada a un centro asistencial. Asimismo, en ese lugar se encuentra un testigo el cual nos informa la presunta acción de tres personas (dos mujeres de nacionalidad extranjera y un ciudadano”, señaló el coronel Jorge Arizal, comandante de la Policía de Barrios Unidos.

De acuerdo con información de las autoridades, los capturados fueron identificados como Juan Carlos Suárez Ortiz, Kaleidymar Paola Fernández Sulbarán y Bertha Parra Torres, quienes están en disposición de las autoridades.

Revelan detalles del caso

A través de informes de autoridades se han conocido algunos detalles de cómo ocurrieron los hechos en los que murió el joven universitario. Además algunos familiares también dieron un dato clave.

“A su lado se encontró un ciudadano que manifestó ser amigo de la persona lesionada. Estaba en alto grado de exaltación y atemorizado. En el piso se encontró un joven inconsciente con hematomas en su rostro y lago hemático“, se señala en el informe.

Menor murió tras caerle encima un portón de hierro en sector de Villa Anillo, suroccidente de Barranquilla

Según mencionó la Subred Norte, “el paciente fue ingresado al servicio de neurocirugía y posterior atendido en la Unidad de Cuidados Intensivos, donde recibe atención interdisciplinaria especializada. Durante su estancia en UCI el paciente entra en paro cardiorespiratorio y pese a las maniobras de reanimación realizada por el personal asistencial, se declara fallecido”.

En el comunicado también se menciona que el joven de 20 años “ingresó el 31 de octubre al servicio de urgencias del Hospital Chapinero, en compañía de la Policía Nacional y un acompañante, con diagnóstico de trauma craneoencefálico severo”.

Familiares y allegados de Jaime Esteban piden justicia

El periódico El Tiempo habló con un familiar del joven de 20 años, quien relató cuáles eran los sueños que tenía Jaime Esteban por cumplir. Aseguró que quería especializarse en ciberseguridad.

“Uno de sus planes era hacer el segundo semestre del 2026 en el exterior. Era un ser humano de formación Bartolina Jesuita”, manifestó un familiar del joven al medio mencionado.

Entretanto, un profesor del joven lamentó su trágica muerte y pidió celeridad por parte de las autoridades.

Haber sido profesor de una persona tan maravillosa como Jaime Esteban Moreno Jaramillo y haber contribuido en su formación siempre fue para mí motivo de inmenso orgullo.

Exigimos a las autoridades que se haga justicia. @FiscaliaCol @PoliciaBogota urge identificar a los asesinos. — Daniel ⚖️ 🔻 (@UnDanielFelipe) November 1, 2025

Universidad de los Andes se pronuncia

A través de un comunicado, la universidad de los Andes lamentó el fallecimiento del estudiante: "Acompañamos con todo nuestro afecto y solidaridad a su familia, amigos, profesores y compañeros en este momento de inmenso dolor", se lee.

Asimismo, expresaron su disposición ante las autoridades para que el caso no quede impune.

“Reiteramos plena disposición para colaborar con las autoridades en el proceso de investigación. Confiamos en que las instancias competentes permitan conocer con claridad lo sucedido”, manifestaron.