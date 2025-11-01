Un menor de 13 años murió en la tarde de este viernes 31 de octubre cuando intentaba abrir un portón de hierro, en la invasión Villa Anillo, corregimiento de Juan Mina, en Barranquilla.

De acuerdo con las autoridades, el caso se registró a eso de las 05:30 p.m., cuando el adolescente se disponía a ingresar a una bodega, ubicada en la calle 129 carrera 38. En ese momento, al tirar del portón, este se desprendió y le cayó encima, ocasionándole graves daños en su cuerpo.

Ante lo ocurrido la comunidad intentó auxiliar al menor y lo trasladó hasta el paso El Pueblito, donde los médicos en turno, luego practicar maniobras de reanimación, confirmaron que había ingresado sin signos vitales.

El menor fue identificado por las autoridades como Derwi Jesús Palacios Teherán, de 13 años.

Según el reporte entregado por los galenos, el menor presentaba trauma craneoencefálico severo debido al impacto propinado por el portón de hierro.

Por el momento, unidades de la Policía Metropolitana de Barranquilla adelantan investigaciones para esclarecer lo sucedido.