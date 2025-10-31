Un menor de 16 años, identificado como Isaac Caro Torres, fue asesinado en la madrugada de este viernes 31 de octubre, en medio de un ataque sicarial ocurrido en el barrio Villa del Carmen, en el municipio de Soledad.

Leer más: Agentes de la Dijín capturan en Barranquilla a Emilio Tapia para que cumpla su condena por el caso de Centros Poblados

Según el reporte de la Policía Metropolitana de Barranquilla, el hecho se registró alrededor de la 1:18 de la madrugada, en la calle 61B con carrera 3C-33, donde la víctima se encontraba en vía pública cuando fue abordada por varios sujetos que se movilizaban en una motocicleta.

Sin mediar palabra, uno de los hombres desenfundó un arma de fuego y le disparó en repetidas ocasiones.

El joven fue trasladado por vecinos y uniformados hasta la Clínica Agrupasalud, donde los médicos confirmaron su fallecimiento debido a la gravedad de las heridas.

De acuerdo con el informe preliminar, el menor presentaba una herida en la cabeza, una en el hemitórax derecho e izquierdo, una en la región dorsal, una en la pierna derecha y otra en el dedo medio de la mano derecha.

Las autoridades judiciales asumieron los actos urgentes y adelantan las investigaciones correspondientes para establecer los móviles del crimen y dar con los responsables del ataque.