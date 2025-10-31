En las últimas horas se conoció la captura de Emilio Tapia por el escándalo de corrupción de Centros Poblado. La detención la llevaron a cabo agendes de la Dijín en la ciudad de Barranquilla.

Este medio conoció que el contratista, condenado por este hecho de corrupción, fue trasladado a una clínica porque habría presentado un episodio de hipertensión.

Se supo que Emilio Tapia se encuentra en la Clínica Altos del Prado, donde estaba siendo tratado por el incidente de salud. Se espera que luego sea dejado a disposición de las autoridades y que el Inpec determine el sitio de reclusión.

La diligencia judicial se hizo efectiva luego de que el pasado 10 de octubre un juez expidiera la orden de captura en su contra, revocando la medida de libertad condicional que se le había otorgado el pasado 11 de abril.

Tapia es señalado por “las irregularidades detectadas en el contrato que buscaba garantizar el servicio de internet a escuelas rurales en diferentes zonas del país, caso conocido como ‘Centros Poblados’; y en dos procesos contractuales que se siguieron en las Empresas Municipales de Cali (Emcali)”, detalló la Fiscalía en el mes de diciembre de 2024.

¿Por qué Emilio Tapia tenía libertad condicional?

Tapia obtuvo el beneficio argumentando buena conducta en la cárcel El Bosque, estudio, trabajo y el cumplimiento de tres quintas partes de la pena.

Mesa de trabajo sobre paz entre ‘Pepes’ y ‘Costeños’ plantea que Digno y Castor sean trasladados a Barranquilla

La juez consideró que el condenado había demostrado voluntad de resarcir el daño, pues ya había entregado parte del dinero comprometido en el preacuerdo con la Fiscalía. Sin embargo, la Procuraduría General apeló la decisión, advirtiendo que no se tuvo en cuenta si el Ministerio TIC o la Contraloría habían iniciado algún incidente de reparación de los recursos públicos apropiados.

Así las cosas, la Comisión Disciplinaria Judicial investiga no solo la decisión de otorgar la libertad, sino también la presunta mora del juzgado en conceder el recurso de apelación presentado por el Ministerio Público. La apertura formal del expediente disciplinario se dio el pasado 17 de septiembre, luego de una etapa preliminar iniciada en mayo.