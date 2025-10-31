Compartir:
Por:  Redacción ELHERALDO.CO

La Policía Nacional capturó a dos personas señaladas de distribuir licor adulterado en fiestas clandestinas en Santa Marta, durante diligencias de registro y allanamiento desarrolladas en coordinación con la Fiscalía General de la Nación.

Los operativos, ejecutados por la Seccional de Investigación Criminal y el grupo de operaciones especiales, permitieron la detención de dos sujetos identificados por las autoridades con los alias Peyo señalado de distribuir licor adulterado en fiestas clandestinas y alias Iván Código, señalado como dinamizador del microtráfico en el sector de Gaira.

Según registros, ambos presentan anotaciones judiciales por diferentes delitos.

En el procedimiento se incautaron un arma de fuego, clorhidrato de cocaína y varias botellas de licor adulterado, elementos que, según la Policía, vinculan a los detenidos con la comercialización de bebidas que ponen en riesgo la salubridad pública.

Las personas capturadas fueron puestas a disposición de la autoridad competente, y será un juez de control de garantías quien defina su situación judicial.

”La Policía Nacional reafirma su compromiso con la seguridad y la convivencia ciudadana, evitando la comercialización de licor adulterado que pueda afectar la salubridad pública”. Agregó el señor Coronel Jaime Hernán Ríos puerto, comandante Policía Metropolitana de Santa Marta.