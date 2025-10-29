Una fotografía habría sido pieza clave para que las autoridades dieran con el paradero del séptimo implicado en el aberrante crimen del biólogo italiano Alessandro Coatti, quien fue hallado desmembrado en Santa Marta, el pasado mes de abril.

Según la investigación, el extranjero fue contactado a través de una plataforma virtual y citado a un inmueble del barrio El Pando. Allí, habría sido amordazado, golpeado y despojado de dinero, tarjetas y su teléfono celular. Posteriormente, la víctima fue agredida con un objeto contundente en la cabeza, asfixiada y desmembrada.

Agentes del CTI de la Fiscalía, la SIJIN y el SIPOL de la Policía Metropolitana de Santa Marta, lograron la captura de Uber Etilvio Torres García, en la noche de este martes 28 de octubre. El implicado se encontraba jugando fútbol en una cancha del parque de la urbanización Las Vegas, en Santa Marta.

Contra el capturado pesaba una orden judicial No. 0025, emanada por el Juzgado Sexto Penal Municipal de Santa Marta, por el delito de homicidio agravado.

De acuerdo con información revelada por las autoridades, Torres García habría sido la primera persona en tener contacto con el ciudadano italiano en la noche de su desaparición. Coatti conoció al sujeto a través de una aplicación y quedaron en encontrarse en el camellón de la bahía.

Luego Torres García condujo a su víctima hasta la vivienda donde fue asesinado y desmembrado.

Uber Etilvio Torres García, el sexto capturado por el crimen del biólogo italiano Alessandro Coatti.

La fotografía

La reveladora imagen encontrada por los investigadores del caso deja ver a Alessandro Coatti junto a Uber Etilvio, quien vestía exactamente la ropa usó el día de la cita.

“La evidencia tecnológica ha sido fundamental. El trabajo de análisis de imágenes, georreferenciación y revisión de cuentas en redes sociales permitió dar con este nuevo implicado”, revelaron las autoridades, según publicó ‘El Tiempo’.

Los otros capturados

Por este crimen también fueron capturadas otras seis personas. José Alfredo Diazgranados Sotelo, de 18 años, quien junto a otro hombre, presuntamente ocultaron las partes del cuerpo en bolsas negras y, en motocicleta, las distribuyeron por diferentes sectores de la ciudad.

El procesado fue capturado en cumplimiento de una orden judicial y no aceptó los cargos de homicidio agravado, hurto calificado agravado y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio.

A la lista se suman Oswal Moisés Ospino Navarro, quien cayó en Medellín; Isaac Enrique Márquez Charris, aprehendido en el municipio de Arjona, Bolívar; Andrea Camila Berdugo, quien huyó a Bogotá, Brian Augusto Cantillo Salcedo, detenido en Santa Marta; y José Ángel Lizcano Fernández, procesado por ocultamiento y destrucción de pruebas.

¿Quién era Alessandro Coatti Lovato?

Alessandro Coatti Lovato, de 38 años y nacido en Portomaggiore, en la provincia de Ferrara, Italia, era biólogo molecular y hasta finales del año anterior hizo parte de la organización británica ‘Royal Society of Biology’.

Por ocho años estuvo vinculado a tan prestigiosa sociedad científica del Reino Unido, creada para promover los intereses de la biología en la academia, la industria, la educación y la investigación. Al parecer, este decidió apartarse de la academia tras decidir viajar a Suramérica para conocer sus encantos.

En su momento, familiares de Alessandro lo recordaron como “un buen chico, una persona alegre, servicial y abierto a la vida. Era un biólogo brillante, con una carrera que comenzó en Londres. Le encantaba viajar, descubrir el mundo. Estaba en Colombia de vacaciones, un momento de relax”.