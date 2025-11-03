Con el paso de las horas se conocen nuevos detalles sobre la violenta muerte de Jaime Esteban Moreno Jaramillo, el estudiante de Ingeniería de Sistemas en la Universidad de los Andes en Bogotá, en la noche del 31 de octubre.

Leer más: Discoteca donde Jaime Esteban Moreno festejó Halloween revela hipótesis sobre la pelea que cobró la vida del joven

El universitario de 20 años fue agredido por varios hombres en el sector de Barrios Unidos, luego de disfrutar de una fiesta de Halloween.

Según información compartida por las autoridades, el joven fue hallado mal herido cerca de la calle 64, por lo que fue trasladado hasta un centro asistencial, donde confirmaron que había fallecido a causa de un trauma craneoencefálico severo.

De acuerdo con el abogado de Moreno Jaramillo, un “golpe certero” lo tumbó y lo dejó inconsciente. Además, le fueron propinados varios golpes en el rostro, el cráneo y el tórax, todo esto, mientras se encontraba en el suelo en total indefensión.

No olvide leer: El argumento con el que tratará de defenderse señalado agresor de estudiante de Los Andes que murió por golpiza: defensa de la víctima lo reprochó

¿Cómo fue el ataque contra Jaime Esteban?

Moreno Jaramillo, de 20 años, fue atacado a la salida de la discoteca Before Club, ubicada en la localidad de Chapinero, tras una fiesta de Halloween. De acuerdo con las autoridades, el joven sufrió múltiples golpes que le causaron graves heridas en la cabeza.

Una residente del sector, Emperatriz Carreño, relató a ‘Noticias Caracol’ que presenció la agresión desde la ventana de su vivienda: “Estaba gritando: ‘No más’, y el muchacho que lo estaba auxiliando también gritaba. Empezamos a llamar al mismo tiempo a la Policía”, narró. La testigo aseguró que “borbotones de sangre caían de su boca” y que el estudiante “luchó mucho por su vida”.

Lea además: Presidente Petro pide colaboración ciudadana para esclarecer asesinato del estudiante de la Universidad de los Andes

Nuevos videos del ataque

Recientemente se conocieron nuevos videos en los que quedó registrado el ataque contra el estudiante de Los Andes. En una grabación divulgada por ‘Noticias Caracol’ muestran los minutos de angustia que se vivieron tras la brutal agresión.

En las imágenes se observa como el amigo de Jaime Esteban, quien vestía camiseta blanca, caminaba desesperado e intentaba buscar ayuda.

Seguidamente, se ve a un hombre que llevaba una carretilla, quien se acerca a los jóvenes y luego corre hacia un hospital cercano, para alertar al personal médico y los policías sobre lo sucedido.

Lea además: Revelan más detalles del crimen del universitario asesinado por su padre en una pizzería: su madre también murió en el ataque

Luego se puede ver a cuatro policías ayudar a Jaime Estaban, subiéndolo a una patrulla para trasladarlo a un centro asistencial.

Asimismo, en las imágenes se evidencia la presencia de un segundo hombre agresor, que vestía camisa negra.

Videos reconstruyen minuto a minuto la brutal agresión contra Jaime Esteban Moreno Jaramillo.



Siga la señal de Noticias Caracol en Vivo en https://t.co/yqNEZK7rZ3 pic.twitter.com/3LEW1j2oZn — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) November 3, 2025

Presidente Petro pide colaboración ciudadana

El presidente Gustavo Petro se pronunció este lunes 3 de noviembre sobre el asesinato de Jaime Esteban Moreno Jaramillo.

Desde su cuenta oficial en X, el presidente difundió uno de los videos del ataque que circula en redes sociales y escribió: “Quienes conozcan estos asesinos que mataron al joven Jaime Esteban en Bogotá, les pido el favor de entregar la información a las autoridades”.

El mandatario, que regresaba de una gira por Medio Oriente, pidió la colaboración ciudadana para avanzar en las investigaciones del crimen que ha causado indignación nacional.

Quienes conozcan estos asesinos que mataron al joven Jaime Estaban en Bogotá, les pido el favor de entregar la información a las autoridades pic.twitter.com/AJNhJ2JEpK — Gustavo Petro (@petrogustavo) November 3, 2025

Tres presuntos implicados fueron capturados

La Policía Metropolitana de Bogotá confirmó inicialmente la captura de tres personas señaladas de participar en la golpiza: Kaleidymar Paola Fernández Sulbarán, Bertha Parra Torres y Juan Carlos Suárez Ortiz, este último también estudiante de la Universidad de los Andes, del programa de Ingeniería Mecánica.

Según el testimonio de un amigo de la víctima, identificado como Juan David Cárdenas Ortiz, ambos fueron atacados por cuatro personas —dos hombres y dos mujeres—, entre ellos un joven con el rostro pintado de rojo y negro, presuntamente Suárez Ortiz.

Lea también: Legalizan la captura de Juan Carlos Suárez Ortiz por el homicidio del estudiante de Los Andes

Ahora bien, de acuerdo con la última información que se tuvo del caso, las autoridades tomaron la determinación de legalizar la captura de Juan Carlos por el homicidio de Jaime Esteban; no obstante, la Fiscalía se abstuvo de vincular a las dos mujeres al proceso penal por falta de pruebas. “El ente acusador no cuenta con elementos materiales probatorios suficientes”, señaló la fiscal del caso.

El diario ‘El Tiempo’ informó que el capturado registra antecedentes por comportamientos contrarios a la convivencia, tras haber sido sorprendido colándose en estaciones de TransMilenio.

Le sugerimos: Desgarrador mensaje de los padres de Jaime Esteban Moreno: “No comprendemos como un ser tan especial perdiera la vida en un ataque tan brutal”

El caso de Jaime Esteban Moreno continúa bajo investigación por parte de la Fiscalía y la Policía de Bogotá, que revisan cámaras de seguridad y los videos difundidos en redes sociales para esclarecer los hechos.