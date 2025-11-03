El presidente Gustavo Petro se pronunció este lunes 3 de noviembre sobre el asesinato de Jaime Esteban Moreno Jaramillo, estudiante de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de los Andes, quien murió tras recibir una brutal golpiza en Bogotá en la madrugada del pasado 31 de octubre.

Desde su cuenta oficial en X, el presidente difundió uno de los videos del ataque que circula en redes sociales y escribió: “Quienes conozcan estos asesinos que mataron al joven Jaime Esteban en Bogotá, les pido el favor de entregar la información a las autoridades”.

El mandatario, que regresaba de una gira por Medio Oriente, pidió la colaboración ciudadana para avanzar en las investigaciones del crimen que ha causado indignación nacional.

Quienes conozcan estos asesinos que mataron al joven Jaime Estaban en Bogotá, les pido el favor de entregar la información a las autoridades pic.twitter.com/AJNhJ2JEpK — Gustavo Petro (@petrogustavo) November 3, 2025

Así fue el ataque contra el estudiante de Los Andes

Moreno Jaramillo, de 20 años, fue atacado a la salida de la discoteca Before Club, ubicada en la localidad de Chapinero, tras una fiesta de Halloween. De acuerdo con las autoridades, el joven sufrió múltiples golpes que le causaron graves heridas en la cabeza.

Una residente del sector, Emperatriz Carreño, relató a ‘Noticias Caracol’ que presenció la agresión desde la ventana de su vivienda: “Estaba gritando: ‘No más’, y el muchacho que lo estaba auxiliando también gritaba. Empezamos a llamar al mismo tiempo a la Policía”, narró. La testigo aseguró que “borbotones de sangre caían de su boca” y que el estudiante “luchó mucho por su vida”.

El joven fue trasladado a un centro asistencial, donde finalmente murió debido a la gravedad de las lesiones.

Tres presuntos implicados fueron capturados

La Policía Metropolitana de Bogotá confirmó inicialmente la captura de tres personas señaladas de participar en la golpiza: Kaleidymar Paola Fernández Sulbarán, Bertha Parra Torres y Juan Carlos Suárez Ortiz, este último también estudiante de la Universidad de los Andes, del programa de Ingeniería Mecánica.

Según el testimonio de un amigo de la víctima, identificado como Juan David Cárdenas Ortiz, ambos fueron atacados por cuatro personas —dos hombres y dos mujeres—, entre ellos un joven con el rostro pintado de rojo y negro, presuntamente Suárez Ortiz.

Ahora bien, de acuerdo con la última información que se tuvo del caso, las autoridades tomaron la determinación de legalizar la captura de Juan Carlos por el homicidio de Jaime Esteban; no obstante, la Fiscalía se abstuvo de vincular a las dos mujeres al proceso penal por falta de pruebas. “El ente acusador no cuenta con elementos materiales probatorios suficientes”, señaló la fiscal del caso.

El diario ‘El Tiempo’ informó que el capturado registra antecedentes por comportamientos contrarios a la convivencia, tras haber sido sorprendido colándose en estaciones de TransMilenio.

El caso de Jaime Esteban Moreno continúa bajo investigación por parte de la Fiscalía y la Policía de Bogotá, que revisan cámaras de seguridad y los videos difundidos en redes sociales para esclarecer los hechos.